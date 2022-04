Aus 5 Cent pro Tipp werden 700.000 Euro Spende

Ziehungen der Österreichischen Lotterien im Zeichen von Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine

Wien (OTS) - Die Osterwoche steht bei den Österreichischen Lotterien ganz im Zeichen der humanitären Nachbarschaftshilfe. Sie widmen alle Ziehungen der Hilfe für die Ukraine. Die Österreichischen Lotterien spenden für jeden Tipp, der in der Zeit von Montag, den 11. April, bis zum Ostersonntag, den 17. April 2022 abgegeben wird, 5 Cent an Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine.

Diese Spende gilt für alle Wettscheinspiele der Österreichischen Lotterien, also für Lotto, Joker, EuroMillionen, Toto, Bingo, TopTipp, Zahlenlotto und Lucky Day.

„Ausgehend von einer durchschnittlichen Spielteilnahme rechnen wir mit einem Betrag von zumindest 700.000 Euro, der der Ukraine zugutekommen wird“, sagt Lotterien-Generaldirektor Erwin van Lambaart, „bei einer günstigen Jackpot-Entwicklung könnte es aber deutlich mehr werden. Wir hoffen damit dort zu helfen, wo aktuell Hilfe für die Menschen am nötigsten ist.“

Für Lotterien-Vorstandsdirektor Martin Škopek ist auch wichtig festzuhalten, dass die Spende die Gewinnsummen für die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer nicht beeinflusst und den Österreichischen Lotterien kein Vorteil aus dieser Initiative entsteht: „Die Spende für die Initiative Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine kommt zu einhundert Prozent aus dem Ertrag der Österreichischen Lotterien, und wir stehen zu dieser Aktion. In Ausnahmesituationen, wie jetzt in der Ukraine-Krise, muss die gesellschaftspolitische Verantwortung den Blick und das Handeln über Grenzen hinweg zulassen.“

Diese neue Spendenaktion ist eine Fortführung jener Hilfsinitiative, die bereits Anfang März gestartet wurde. Damals wurden schnell und unbürokratisch aus allen Geschäftsbereichen der Casinos und Lotterien Unternehmensgruppe insgesamt 75.000 Euro für Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Zudem organisierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Sammlung von notwendigen medizinischen Gütern, um das Gesundheitswesen in der Ukraine zu unterstützen. Und auch das Corporate Volunteering Programm, in dem Arbeitszeit für soziales Engagement verwendet werden kann, wurde erweitert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können freiwillige Einsätze auch in Zusammenhang mit humanitärer Hilfe für Menschen in der Ukraine bzw. geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer absolvieren.

Ein Foto zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/Hilfe-für-die-Ukraine

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at