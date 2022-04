AKJ DIGITAL ASSETS FOF AUF PLATZ 1 FÜR PERFORMANCE

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Die AK Jensen Group („AKJ"), der führende Anbieter von Krypto-Handels- und Investitionslösungen für Fondsmanager und professionelle Anleger, gab heute bekannt, dass der AKJ Digital Assets FoF („AKJ FoF"), ein Krypto-Hedge-Dachfonds, auf der Grundlage von Daten von Eurekahedge auf Platz 1 für Performance, im Vergleich zu globalen Vergleichsgruppen, steht.

Der AKJ FoF, der seit seiner Auflegung im Januar 2019 bis Ende Dezember 2021 eine Rendite von 1.763 % erzielte, übertraf auch alle seine wichtigsten Sektor-Benchmarks seit seiner Auflegung und für das Jahr 2021. AKJ FoF ist Teil des größeren AKJ Ecosystems, dem führenden Kryptounternehmen seiner Art in Europa, das Dienstleistungen und Lösungen für institutionelle Anleger anbietet.

Anders Kvamme Jensen, Portfoliomanager des AKJ FoF, sagte: „Wir sind mit der Performance des Fonds zufrieden und glauben, dass seine Wettbewerbsposition im Laufe der Zeit nur noch stärker werden wird, da die zunehmende Größe, der Umfang und die kollektive Intelligenz des Fonds einen positiven Kreislauf in Gang setzen werden."

Neal Mitra, CEO des Krypto-Hubs des AKJ-Ökosystems, fügte hinzu: „Der Dachfonds ist die zentrale Komponente all dessen, was wir bei AKJ im Bereich Krypto tun. In dieser Eigenschaft profitiert der Fonds von einem differenzierten Zugang zu führenden Krypto-Fondsmanagern, einem verwalteten und diversifizierten Engagement in der Kryptowirtschaft, reduzierten Betriebskosten und der Möglichkeit, qualifizierten Anlegern alle Gebühren zu erlassen. Das globale Ranking spiegelt einfach die strukturellen Merkmale wider, die wir für eine nachhaltige Outperformance entwickelt haben."

Informationen zur AK Jensen Group Limited

Die AKJ Group (bestehend aus AKJt Holdings Limited und AK Jensen Group Limited sowie deren Tochtergesellschaften) verwaltet das AKJ Ecosystem, eine vollständig integrierte Krypto-Umgebung, die institutionelle Lösungen für Hedge-Fonds-Manager und einen verwalteten, diversifizierten Zugang zur Kryptowirtschaft für institutionelle Anleger bietet. Das AKJ-Ökosystem, das über 1 Milliarde US-Dollar an Ökosystem-Vermögenswerten verfügt und Dienstleistungen für Kunden mit weiteren 11 Milliarden US-Dollar an AuM anbietet, ist das führende Krypto-Hedgefonds-Ökosystem in Europa. Das Ökosystem stellt qualifizierten Fondsmanagern über den AKJ Digital Assets FoF Start- und Beschleunigungskapital zur Verfügung. Der AKJ Digital Assets FoF ist ein Krypto-Hedge-Dachfonds, der laut Daten von Eurekahedge in seiner globalen Vergleichsgruppe den ersten Platz bei der Performance belegt hat. Die Interessen aller Beteiligten - Investoren, Fondsmanager und Anbieter - werden durch den AKJ Token, einen Unternehmens-Token, der das Ökosystem antreibt, aufeinander abgestimmt.

Die 1995 gegründete AKJ-Gruppe befindet sich im Besitz von Aktionären, die zusammen ein Vermögen von über 24 Milliarden US-Dollar verwalten. Die Gruppe betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über AKJ finden Sie unter https://www.akj.com.

