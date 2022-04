Ab 11. April 2022 starten Gratis-PCR-Tests in den Wiener Apotheken

Wien (OTS) - Seit Beginn der Coronakrise stellen die Apotheken eine immens wichtige Anlaufstelle für die gesamte Bevölkerung dar, was bis 31. März 2022 auch für die Durchführung von Antigen- und PCR-Tests gegolten hat.

Erfreulicherweise werden ab Montag, dem 11. April 2022 die Wiener Apotheken in das etablierte Wiener Testmodell „Alles Gurgelt“ integriert. Für alle Menschen in Wien wird es wieder möglich sein, gratis PCR-Tests in den Apotheken durchführen zu lassen. Dabei haben sie die Wahl, ob sie einen derartigen Test per Nasen-Rachen-Abstrich, einen in der Apotheke unter Aufsicht durchgeführten Gurgeltest oder einen PCR-Gurgeltest für daheim in Anspruch nehmen wollen. Insgesamt stehen der Bevölkerung fünf kostenlose Tests pro Monat zur Verfügung. Das Besondere daran: Die Wienerinnen und Wiener können bei jedem Besuch entscheiden, ob sie in der Apotheke lieber einen Abstrich oder einen Gurgeltest machen möchten.

Dazu Philipp Saiko, Präsident der Wiener Apothekerkammer: „Ich freue mich sehr, dass die intensiven Verhandlungen mit der Stadt Wien und der Lifebrain COVID Labor GmbH positiv abgeschlossen werden konnten. Der Wiener Bevölkerung wird damit ein modernes System mit höchster Flexibilität geboten, das nun dank der Apotheken auch jene Menschen berücksichtigt, die sich lieber einem persönlichen und kompetenten Ansprechpartner anvertrauen.“

„Unser Einsatz hat sich gelohnt. Die Wienerinnen und Wiener können nun weiterhin das bewährte wohnortnahe und niederschwellige Testsystem in den Apotheken ums Eck nutzen, um in den kommenden Pandemiemonaten auf Nummer sicher zu gehen. Damit ist eine lückenlose Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, die auch ältere und nicht technik-affine Personen miteinbezieht“, betont Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin der Wiener Apothekerkammer.

Bis Ende April Anmeldung weiterhin über „Österreich testet“

Die Gratis-Tests werden in rund 250 Wiener Apotheken angeboten. Diese werden derzeit mit den Testkits beliefert, die Durchführung der ersten Gratis-Tests ist ab 11. April 2022 möglich. Vorerst läuft die Anmeldung weiterhin über das Portal „Österreich testet“ bzw. in der Apotheke vor Ort. Ab Anfang Mai soll sie über die Plattform „Alles Gurgelt!“ möglich sein, Lifebrain arbeitet aktuell an der technischen Ein- und Anbindung der Apotheken. Welche Wiener Apotheken kostenlose PCR-Tests anbieten, ist auch über das Testportal „Österreich testet“ einsehbar. Die Abholung der Testkits erfolgt zweimal täglich (ab 10:00 Uhr sowie ab 15:30 Uhr), die jeweiligen Ergebnisse liegen innerhalb von 24 Stunden vor.

