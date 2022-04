FACC und JFJ – Innviertler Raumfahrt Allianz

Burgkirchen (OTS) - Die FACC AG hat mit Jahresbeginn die JFJ GmbH mit Vertriebsdienstleistungen im Raumfahrtbereich beauftragt. Die beiden Unternehmen intensivieren damit ihre Zusammenarbeit und wollen im Raumfahrt-Sektor neue Geschäftsfelder erschließen



„Wir haben mit den Spezialisten von JFJ bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt, weil uns diese im letzten Jahr bei der Durchführung der Covid-Schnelltests bei uns im Haus unterstützt haben. Nun intensivieren wir unsere Kooperation und nutzen das Vertriebs-Know-how von JFJ, um neue Chancen im Raumfahrtbereich schneller zu ergreifen“, sagt FACC-CEO Robert Machtlinger.



„Es ist uns eine große Ehre, als noch junges Unternehmen einen Global Player wie FACC mit unserer Expertise unterstützen zu dürfen. Wir haben damit den idealen Partner gefunden, um unseren starken Wachstumskurs fortzusetzen“, sagt Josef Joachimbauer, Geschäftsführer der JFJ GmbH.



Die Kernpunkte des Beratungsvertrags umfassen Marktbeobachtung sowie Anbahnung neuer Geschäftsmöglichkeiten, weiters Beziehungspflege zu Schlüsselkunden und weltweite Repräsentanz im Raumfahrtbereich. Die Vereinbarung startete mit Jänner 2022 und ist vorerst auf zwei Jahre mit Verlängerungsoption abgeschlossen.



Zu den Unternehmen:

Die FACC AG zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com.



Die JFJ GmbH wurde im Mai 2018 gegründet und legte in den letzten beiden Jahren einen enorme Wachstumsentwicklung hin. In der Sparte Aviation & Space Medicine arbeiten mehr als 15 Mitarbeiter mit langjähriger Expertise an den Schwerpunkten Vertrieb und Innovation.

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Weilbuchner / 0664 817 96 83 / gerald.weilbuchner @ corampublico.at