Weingut Keringer holt erneut internationalen Siegertitel und wird „Bester Produzent Österreichs“ in Berlin!

Marietta und Robert Keringer aus Mönchhof, dem ältesten Weinort Österreichs, überzeugen erneut die Jury mit außergewöhnlichen Weinen mit klingenden Namen und herausragenden Qualitäten

Berlin/Mönchhof (OTS) - Zweifelsohne gibt es viele nationale und internationale Weinprämierungen, bei denen einige österreichische Weine ganz vorne mit dabei sind. Das Weingut Keringer mischt mit seinem gesamten Weinsortiment allerdings seit vielen Jahren bei einer der renommiertesten Weinverkostungen weltweit ganz vorne mit: Bereits zum unglaublichen zwölften (!) Mal konnte das burgenländische Weingut bei der Berliner Weintrophy 2022 die internationale Jury überzeugen, den Titel „Bester Produzent Österreichs“ gewinnen und darüber hinaus eine der begehrten "Grand Gold"-Medaillen für die Premiumcuvée MASSIV® Red 2018 nach Hause holen.

Die Berliner Wein Trophy hat sich zu der bedeutendsten Weinverkostung in Deutschland entwickelt und bringt jedes Jahr namhafte ProduzentInnen und HändlerInnen aus der ganzen Welt zusammen. Die Zahl der eingereichten Proben wächst mit fast 15.000 Anmeldungen pro Jahr stetig (Winter- und Sommeredition). Alleine bei der letzten Winteredition reichten dabei TeilnehmerInnen aus 40 Ländern ihre Weine zur Verkostung ein. Die Konkurrenz für Keringer war also groß.

Mehrere Tage lang werden die Weine von einer unabhängigen Fachjury verkostet, die sich aus ÖnologInnen, Sommeliers und Sommelièren, „Masters of Wine“, erfahrenen HändlerInnen, WinzerInnen und JournalistInnen zusammensetzt. Die Weine werden nach den Vorschriften und strengen Richtlinien der OIV und UIOE nach dem 100-Punkte-System in einer Blindverkostung bewertet.

Für das Weingut Keringer brachte die Verkostung ein nahezu rekordverdächtiges Ergebnis beim letzten Bewerb: einmal "Grand Gold" und elf Mal Gold quer durch das ganze Sortiment. Viel mehr geht aufgrund der strengen Auswertungsrichtlinien auch gar nicht. Die Premium-Rotweincuvée MASSIV® Red des Jahrganges 2018 konnte damit auch eine der selten vergebenen "Grand Gold"-Medaillen nach Mönchhof holen. Großes Gold für einen großen Wein, dessen Vorgängerjahrgang 2017 auch schon bei einer A LA CARTE-Verkostung 95+ Punkte erreichte und somit als GRAND CRU-Sieger 2021 hervorging.

Die begehrte Cuvée aus den Rebsorten Blaufränkisch, Rathay, Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon folgt einem besonderen Ausbaustil, den Robert Keringer bei seinen Top-Weinen der Linien MASSIV und 100 DAYS geprägt hat: Bei der Vinifikation liegen die besten Trauben der jeweiligen Sorte für eine mindestens 100 Tage dauernde Mazerationszeit mitsamt Kernen und Schalen auf der Maische. In dieser sehr langen Zeit werden alle Inhaltsstoffe auf schonende Weise aus den Beeren extrahiert. Nach dem Pressen der Trauben dürfen die Weine im kleinen Eichenfass etwa 18 bis 24 Monate reifen.



Überzeugter Weinmacher mit eigenem Stil

Seit mittlerweile schon 17 Jahren führen Robert und Marietta Keringer gemeinsam das Weingut in der ältesten Weinbaugemeinde Österreichs. Der Familienbetrieb in Mönchhof liegt mitten im Weinbaugebiet Neusiedlersee DAC und ist mit vielen positiven Einflüssen gesegnet: das pannonische Klima, der Neusiedlersee als Klimaregulator mit seiner Fähigkeit, die weltweit seltene Botritysfäule für grandiose Süßweine zu entwickeln, oder die Großlage Heideboden mit gewaltigen Schotterböden, welche Vergleichen mit internationalen Weinbaugebieten in Frankreich mehr als standhalten kann.

Das Besondere an den Keringer-Weinen ist aber die Verarbeitung von unter anderem seltenen und gebietstypischen Sorten wie Rathay sowie die spezielle Vinifikationsmethode. Bei den zwei Aushängeschildern des Weingutes – der MASSIV® Red und der 100-DAYS-Weinlinie – verweilen die besten Trauben für eine mindestens 100 Tage dauernde Mazerationszeit mitsamt der Schale und Kernen auf der Maische im Fermentationstank, bevor sie gepresst werden, um danach im kleinen Eichenfass bis zur Perfektion zu reifen. Bei den 100-DAYS-Weinen werden die Sorten Zweigelt, Merlot, Shiraz und Cabernet Sauvignon reinsortig verarbeitet.

„Uns sind ausdrucksstarke, kräftige, mächtige Rotweine mit feiner Frucht ein Anliegen. Das Tannin setzt Akzente, ist aber perfekt eingebunden“, erklärt der hemdsärmelige Winzer Robert Keringer sein Credo.

Dem dynamischen Winzerpaar ist es seit jeher ein Anliegen, außergewöhnliche Weine zu kreieren, die trotzdem leicht zu trinken sind und die man auch versteht. Und der Erfolg gibt den beiden recht: Die Keringers haben es geschafft, eines der meistprämierten Weingüter Österreichs zu werden.

Um nur einige jüngste Erfolge zu nennen: Das Weingut wurde im letzten Jahr auch FALSTAFF Grand Prix-Sieger 2021 und A LA CARTE GRAND CRU-Sieger 2021. Der neuerliche Erfolg in Berlin: Die zum zwölften Mal (!) erhaltene Auszeichnung „Bester Produzent Österreich“ im internationalen Wettbewerb bei der Berliner Wine Trophy 2022 rundet die Erfolgsserie ab.

Robert Keringer kennt man für sein vielfältiges Weinsortiment mit konstant hohen Qualitäten. Für ihn spielt es eine große Rolle, dass jede/jeder WeinliebhaberIn, jede/jeder WeinkennerIn ihren/seinen persönlichen Weinfavoriten bei ihm findet. AVIATOR, COMMANDER, HEIDEBODEN, von der klassischen EveryDAYS-Serie bis hin zum GRANDE CUVÉE, 100 DAYS oder MASSIV – Keringer-Weine sind massiv in vielen Facetten und hinterlassen einen besonderen Eindruck. Am Gaumen. Im Abgang. Im Herzen. Denn: Ein Keringer-Wein passt immer.

Die vielfach ausgezeichneten Keringer-Weine finden sich mittlerweile auf den Weinkarten in vielen Res­taurants und in der gehobenen Gastronomie sowie auf den Sortimentslisten im Einzel-­ und Fachhandel im In- und Ausland – allen voran in Deutschland und der Schweiz - und zunehmend auch im Rest der Welt.

