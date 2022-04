Grüne Wien: Stadler/Malle freuen sich auf Hospitieren im Kindergarten

Grüne Wien unterstützen die Forderungen der “Träger:inneninitiative Elementare Bildung Wien”

Wien (OTS) - Anlässlich der Pressekonferenz der “Träger:inneninitiative Elementare Bildung Wien” unterstützen die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler, alle vorgebrachten Forderungen.

Im Bereich der Elementarbildung werden unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, kleinere Gruppen, die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, mehr Vorbereitungszeit, eine rasche Ausbildungsoffensive von Kindergartenpädagog:innen und einheitliche Qualitätsstandards gefordert.

„Seit etlichen Jahren wissen wir, was es in der Elementarbildung braucht. Die Politik muss jetzt auf allen Ebenen Verantwortung übernehmen, mutig sein und echte Reformen starten. so Malle und Stadler.



Zudem könnte das Jahr 2022 ein echter “Gamechanger” für die Elementarbildung sein. Die derzeit laufenden 15a-Verhandlungen zwischen Bund und den Ländern sind eine Chance für eine Qualitätssteigerung in der Elementarbildung in Österreich und Wien. Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich dazu bekannt, die Mittel für die Elementarbildung deutlich zu erhöhen.

“Wir fordern Stadtrat Wiederkehr und die Wiener Landesregierungen auf, diese Chance zu nutzen, im Sinne aller Kinder und Pädagog:innen zu verhandeln und notwendige Verbesserungen in Wien umzusetzen. Damit jedem Kind die beste Bildung und Begleitung zuteil werden kann, müssen auch bestmögliche Rahmenbedingungen vorherrschen”, so die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien.



Abschließend bedanken sich Malle und Stadler bei den Initiator:innen der Träger:inneninitiative und bei allen Beschäftigten der elementaren Bildungseinrichtungen: “Wir bedanken uns für den unermüdlichen Einsatz bei allen Menschen, die in elementaren Bildungseinrichtungen arbeiten. Das persönliche Engagement aller zeigt, mit wie viel Herzblut um Verbesserungen in der Elementarbildung gekämpft wird. Die Einladung, in einer elementaren Einrichtung zu hospitieren, nehmen wir mit großer Freude an.”



















