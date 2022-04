Offener Brief von österreichischen Diakonen und Priestern der Vereinigung Priester22

Stellungnahme der Vereinigung Priester22

Wien (OTS) - Obwohl reichlich spät, wollen wir mit Palmsonntag folgendes Statement veröffentlichen, dass allen Menschen kundtun will, dass wir unterzeichnende Priester und Diakone der Katholischen Kirche Österreichs mit guten und gut belegten Begründungen gegen eine Impfpflicht auftreten und jedem Menschen beistehen wollen, der diesbezüglich in einen Gewissenskonflikt oder andere Formen von Bedrängnis geraten ist. Wir haben uns gründlich mit der Thematik auseinandergesetzt und im folgenden Statement etliche Belegstellen angeführt, die sich intensiver mit Fragen der Impfpflichtproblematik auseinandersetzen. In der Hoffnung auf diese Weise vielen Menschen die Unterstützung der Kirche neu vermitteln zu können platzieren wir nun diesen Text zur öffentlichen Einsichtnahme.

Unterschriften:

Die Namen aller Priester und Diakone, die diesen Brief unterschrieben haben, liegen auf bei Notar Mag. Roland LUGER, Pfarrg. 27, 4240 Freistadt

Rückfragen & Kontakt:

priester22 @ gmx.at

www.priester22.at