ORF III am Freitag: Filmdoppel anlässlich der 25. Diagonale

Wolf-Haas-Verfilmung „Das ewige Leben“ und Karl Markovics’ Drama „Nobadi“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 8. April 2022, ab 20.15 Uhr anlässlich der 25. Diagonale in Graz im Rahmen der Sendereihe „Der österreichische Film“ die Produktionen „Das ewige Leben“ und „Nobadi“.

Im Hauptabend am Freitag steht die Verfilmung des Wolf-Haas-Krimis „Das ewige Leben“ (20.15 Uhr) mit Josef Hader in der Rolle des Privatdetektivs Simon Brenner auf dem Programm. Brenner kehrt nach Graz zurück, in die Stadt seiner Jugend. In der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugendliebe und seiner großen Jugendsünde, kommt es zu Morden und zu einem verhängnisvollen Kopfschuss. Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder – obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen.

Anschließend folgt das Drama „Nobadi“ (22.15 Uhr), die dritte Filmarbeit von Karl Markovics als Drehbuchautor und Regisseur, der darin eine Geschichte über Schuld, Vergangenheitsbewältigung und die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz erzählt. Im Mittelpunkt des Dramas stehen zwei Menschen, ein alter Mann am Ende seines Lebens und ein illegaler Flüchtling – gespielt von Heinz Trixner und Borhanulddin Hassan Zadeh –, die nichts gemeinsam haben, aber für ein paar Stunden alles miteinander teilen. Der afghanische Flüchtling Adib gräbt im Garten des 93-jährigen Heinrich Senft eine Grube für dessen toten Hund. Drei Euro beträgt der Stundenlohn. Als Heinrich entdeckt, dass Adib eine schwere Verletzung am Fuß hat, nimmt ein scheinbar unaufhaltsames Drama seinen Lauf.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at