MELISSA NASCHENWENG rockt mit ihrer Band am 10.12.2022 das NASSFELD!

Die Winter Bergbauern Party des Jahres wird den Berg zum Beben bringen.

Moosburg (OTS) - Beim ersten Nassfeld Mountain Winter Konzert 2019 war NENA zu Gast, nach zweijähriger Pandemiepause wird nun heuer der heimische Shooting Star Melissa Naschenweng mit ihrer supergenialen Band das Nassfeld rocken! Semtainment, Lambauer Entertainment & das Nassfeld laden zum „Nassfeld Mountain Winter Konzert 2022“. Die Winter Bergbauernparty findet wie schon 2019 direkt bei der Millennium Express Talstation in Tröpolach am Nassfeld statt. Special Guests, sind „Die Draufgänger“ aus der Steiermark.



Melissa Naschenweng ist nicht nur für ihre einzigartigen bodenständigen Songs, wie beispielsweise „I steh auf Bergbauernbuam“, oder „Difigiano“ bekannt, sondern wird auch für ihr natürliches und charmantes Auftreten von Jung bis Alt verehrt. Mit ihrem „LederHosenRock“ und ihrer „Steirischen“ bringt sie das Nassfeld zum Beben!



Facts:

Samstag, 10.12.2022

Talstation Millennium Express Nassfeld

18.00 Einlass

19.00 Die Draufgänger

20.00 Melissa Naschenweng & Band



Tickets & Sonstiges:

Tickets gibt es ab 08.04. um 11 Uhr direkt via www.oeticket.com & in allen Ticketvorverkaufsstellen des Landes! Pressefotos entnehmen Sie dem Pressebereich auf www.semtainment.at!





Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & Co KG

Thomas Semmler

Managing Director

0664/ 5373786

thomas @ semtainment.at

www.semtainment.at