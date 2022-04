O´zapft is auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater: Jetzt Karten sichern für Wiens größtes Oktoberfest!

Von 22. September bis 9. Oktober 2022 gibt es kaiserliche Hüttengaudi im Wiener Prater. Tickets sind ab sofort online und bei Wien-Ticket verfügbar.

Wien (OTS/LCG) - Freunde der Brauchtumspflege können aufatmen: Nach langem Warten findet heuer nun zum ersten Mal Österreichs größtes Oktoberfest im Wiener Prater statt. Von 22. September bis 9. Oktober 2022 wird die Kaiser Wiesn die Event- und Kulturszene wieder ordentlich beleben und Besucher aus dem In- und Ausland in die Bundeshauptstadt locken. Auf der gleichnamigen Kaiserwiese im Wiener Prater erwarten die Besucher drei große Festzelte, fünf Almen und ein stimmungsvolles Freigelände, das zum ausgelassenen Feiern einlädt. Täglich ab 11.30 Uhr öffnet das Festgelände an den 18 Wiesn-Tagen seine Pforten und bietet eine große Auswahl an volkstümlicher Musik, edlem Handwerk und herzhafter Kulinarik aus der Region.

„Mit unserem Fokus auf Regionalität liefern wir wertvolle Impulse für die Wiener Wirtschaft, die Kulturszene und nicht zuletzt den von der Pandemie schwer angeschlagenen Städtetourismus. Das macht die Kaiser Wiesn im Wiener Prater nicht nur zu Österreichs größtem Oktoberfest, sondern zu einem Fest für alle“ , so Geschäftsführer Johann Pittermann.



„Mit der Kaiser Wiesn im Wiener Prater setzen wir neue Standards im Eventbereich. Zudem fördern wir gezielt junge österreichische Musiktalente und bieten innovativen Start-ups und Jungunternehmern eine attraktive Bühne vor einem jungen, smarten Publikum“ , ergänzt Geschäftsführer Thomas Waldner.

Tickets sichern und Wiesnstimmung im Wiener Prater erleben

Ein abwechslungsreiches und prominent besetztes musikalisches Programm lässt die Herzen von Schlager- und Volksmusikfans höherschlagen. Zum Auftakt der Kaiser Wiesn im Wiener Prater werden Schlagerstars, die beliebte Volksmusikband „Die Lauser“ rund um Andreas Hinker oder die Alpen-Schlager-Punker „Die Draufgänger“ ordentlich für Stimmung sorgen. Nationale und internationale Bands werden jeweils von Donnerstag bis Samstag, von 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr, in den Festzelten ausgelassenes Wiesn-Flair in den Wiener Prater bringen. Wer sich seine Maß Bier auf Österreichs größten Oktoberfest sichern will, kann das ab sofort tun. Tickets sind ab 44,00 Euro auf kaiserwiesn.at verfügbar.



Weitere Informationen auf kaiserwiesn.at

