Sebastian Koch, Tobias Moretti & Ursula Strauss in „Euer Ehren“ am 9. und 10. April in ORF 2

Wien (OTS) - Eine vertuschte Fahrerflucht, eine Lawine aus Lügen, Manipulationen, Gewalt – und ein Richter, der aus Liebe zu seinem Sohn mit Recht und Gesetz bricht: In der dreiteiligen ORF/ARD-Degeto-Highend-Thriller-Serie „Euer Ehren“ entfacht Regie-Shootingstar David Nawrath am Samstag, dem 9. April 2022 (um 20.15 und 22.00 Uhr) bzw. am Sonntag, dem 10. April (20.15 Uhr), in ORF 2 einen spannungsgeladenen Sog mit starken Bildern und exzellent gespielten Charakteren. Grimme-Preisträger Sebastian Koch verkörpert den angesehenen Innsbrucker Richter, an seiner Seite spielen Tobias Moretti, Ursula Strauss, Paula Beer, Sascha Geršak, Rainer Bock und Newcomer Taddeo Kufus. In weiteren Rollen der deutsch-österreichischen Adaption der israelischen Erfolgsserie „Kvodo“ spielen u. a. die österreichischen Schauspielerinnen und Schauspieler Krista Stadler, Gerti Drassl, Thomas Schubert, Andreas Lust, Manuel Sefciuc, Miriam Hie, Regina Fritsch und Jack Hofer.

Sebastian Koch über seine Rolle Michael Jacobi: „Ich glaube, Jacobis Situation könnte jedem von uns widerfahren. Man könnte meinen, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt unseres Handelns für eine Umkehr entscheiden könnten. Aber können wir das wirklich? Jacobi, ein reflektierter, gebildeter Mann, hat im Laufe seiner Karriere gelernt, Informationen in Sekundenschnelle zu verarbeiten – er ist also keiner, der nur reagiert. Es brauchte nur diesen einen Trigger, diesen einen Anschub, damit sich in ihm ein Schalter umlegt. Der ansonsten mit allen Werten der Gesellschaft ausgestattete Richter fängt an, sein ganzes Wertesystem, für das er gelebt und gearbeitet hat, nach und nach zu unterwandern, um seinen Sohn zu retten. Eine fatale Situation, aus der es keinen Ausweg gibt. Jeder, der Kinder hat, kann sich sofort in diese Situation hineinversetzen. Wenn das eigene Kind Probleme hat oder gar, wie in diesem Fall, in Lebensgefahr schwebt, hat man als Eltern doch keine Wahl, als alles zu tun, um dem Kind zu helfen.“

Ursula Strauss über ihre Rolle Gabriele Kirchner: „Gabriele Kirchner orientiert sich nicht nur an Fakten, sondern hat schon ein Herz. Aber Richter Jacobi, mit dem sie bisher ein gutes Einvernehmen hatte, hat nicht nur einen schweren für ihn untypischen Fehler gemacht. Er führt sie auch noch bewusst in die Irre, benutzt sie und zerschlägt damit das Vertrauensverhältnis, das bis dato zwischen ihnen bestanden hat. Das sind alles Gründe für sie, den Respekt und damit auch jegliches Verständnis für den Richter zu verlieren. Dass ein Vater sein Kind schützen möchte, ist absolut verständlich. Allerdings ist niemandem geholfen, wenn man sich so weit von den eigenen Überzeugungen entfernt, dass man sich selbst nicht mehr erkennt.“

Tobias Moretti über seine Rolle Uli Lindner: „Uli Lindner ist eine so skurrile und abstrakte Satellitenfigur, dass es mir unglaublich Freude gemacht hat, sie an den Rand von Absurdität und Gefährlichkeit zu zeichnen. Auf den ersten Blick bodenständig und warmherzig, so eine Art Kumpelmagnat, eigentlich aber brandgefährlich und skrupellos. Gerade in Beziehung zu Richter Jacobi ist das der Antipode schlechthin: Ein Mensch wie er, der in seinem Rechtssystem, auch in seinem bürgerlichen Korsett verhaftet ist, trifft auf diesen nicht zu greifenden Charakter, der ihn so aushebelt und durcheinanderbringt, dass Jacobi sich immer tiefer in das Unvorstellbare verstrickt.“

Paula Beer über ihre Rolle Arija Sailovic: „Arija stammt aus einer Familie mit komplexen Clan-Verflechtungen und ist demnach mit Wertvorstellungen aufgewachsen, die allgemein als moralisch verwerflich gelten. Sich dem Familienkodex entsprechend zu verhalten, hat für sie mit Ehre und Loyalität ihrer Familie gegenüber zu tun. Richter Jacobi, der zuvor Arijas Vater zu langer Haft verurteilt hat und somit ohnehin ihr Feindbild verkörpert, verrät sämtliche seiner Grundsätze. Diese Rückgratlosigkeit verschafft ihm aus Arijas Sicht keinen neuen Respekt, sondern im Gegenteil – ihre Verachtung steigt.“

Für Richter Michael Jacobi (Sebastian Koch) ist sein Beruf eine Berufung. Dennoch setzt er sich über das Gesetz hinweg, als ihm sein Sohn Julian (Taddeo Kufus) einen Autounfall mit Fahrerflucht gesteht. Der im Koma liegende Motorradfahrer (Niko Lukic) ist für Jacobi kein Unbekannter. Es handelt sich um den Sohn des berüchtigten Clanchefs Radan Sailovic (Marek Wlodarczyk), den er einst hinter Gitter gebracht hat. Der sonst so unerschrockene Richter weiß, wie gefährlich es für seinen Sohn wird, wenn die Sailovics davon erfahren. Sein Versuch, den Unfallwagen mit Hilfe seines Freundes Franz (Sascha Geršak) zu beseitigen, schlägt jedoch fehl.

Durch die Ermittlungen von Kommissarin Kirchner (Ursula Strauss) gerät Jacobi unter Druck. Unterdessen will Arija Sailovic (Paula Beer), die nicht an einen Unfall ihres Bruders glaubt, die Geschäfte des Clans übernehmen. Nun beginnt ein blutiger Bandenkrieg mit dem zwielichtigen Fabrikanten Lindner (Tobias Moretti), der auch Jacobi gefährlich wird. Um seinen Sohn und seine Karriere zu retten, muss der Richter alle seine Grundsätze über Bord werfen.

