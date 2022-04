BMW Group in Österreich: Erfolgreich im Wirtschaftsjahr 2021.

Deutliches Umsatzplus von 12,6 Prozent, Steigerung der Produktion im BMW Group Werk Steyr und erneut massive Investitionen in den Wirtschaftsstandort Österreich.

Salzburg/Steyr (OTS) - Auch im Jahr 2021 zählt die BMW Group in Österreich mit einem Gesamtumsatz von rund 6,6 Milliarden Euro erneut zu den erfolgreichsten und umsatzstärksten Unternehmen des Landes. Mit einem Rekordmarktanteil von rund 7,6 Prozent schiebt sich das Unternehmen erstmalig sogar auf Platz 3 aller Automobilhersteller in Österreich. Als stabiler Arbeitgeber konnte auch die Beschäftigung auf Vorjahresniveau gehalten werden. Darüber hinaus investierte man 2021 rund 329 Millionen Euro in Österreich – das entspricht nahezu einer Million Euro pro Tag.

Christian Morawa, CEO von BMW Austria, zum Geschäftsjahr 2021: „Wir haben 2021 erneut bewiesen, wie stabil und erfolgreich wir auch in volatilen Zeiten gemeinsam mit unseren Händlerpartnern arbeiten. Dieses Engagement und unsere attraktive Produktpalette haben uns erneut zum erfolgreichsten Premiumhersteller in Österreich gemacht. Darüber hinaus investieren wir laufend in den Wirtschaftsstandort Österreich und bieten tausende attraktive Arbeitsplätze. Und das ist gut für Österreich.“

Über 18.200 BMW und MINI Modelle wurden 2021 neu zugelassen - dies macht die BMW Group weiterhin zum erfolgreichsten Premiumhersteller in Österreich. Damit war jedes dritte neu zugelassene Premiumfahrzeug in Österreich ein BMW oder MINI.

Einen signifikanten Anstieg verzeichneten die Neuzulassungen im Elektrosegment: 2021 verdreifachte die BMW Group nahezu ihren Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen. Der Plan: bis spätestens 2030 wird jedes zweite verkaufte Fahrzeug der BMW Group vollelektrisch sein.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte das Beschäftigungsniveau mit über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vorjahresniveau gehalten werden. Mit über einer Million produzierter Motoren verzeichnet das BMW Group Werk in Steyr sogar ein Plus gegenüber dem Vorjahr.

„2021 war ein turbulentes Jahr – die Corona Pandemie und der Halbleitermangel waren zentrale Themen der Automobilbranche. Die Zahlen aber zeigen, wie ungeheuer flexibel unsere Mitarbeiter in diesem volatilen Umfeld agiert haben, um den Geschäftserfolg auf dieses hervorragende Niveau zu bringen,“ ordnet Dr. Alexander Susanek, Geschäftsführer des BMW Group Werk Steyr, die Ergebnisse 2021 ein.

Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.





