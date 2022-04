1450 in Wien: Seit 5 Jahren erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen aller Art

5 Jahre und mehr als 5 Millionen Anrufe bei 1450 in Wien. Die telefonische Gesundheitsberatung bietet allen Wiener:innen weit mehr als nur Abklärung in „Corona-Fragen“.

Wien (OTS) - Seit mittlerweile fünf Jahren können sich Wiener:innen mit allen gesundheitlichen Anliegen an die telefonische Gesundheitsberatung 1450 wenden und erhalten dort nach der Abklärung konkrete Handlungsempfehlungen. Spätestens mit Ausbruch der COVID-Pandemie wurde die Ziffernkombination 1-4-5-0 als Corona-Anlaufstelle allen Wiener:innen bekannt. Täglich und rund um die Uhr sind die speziell geschulten Mitarbeiter:innen für die Menschen in Wien im Einsatz.

„Die zentrale, telefonische Anlaufstelle 1450 ist ein unverzichtbarer Faktor im Rahmen der Pandemiebewältigung, aber auch wenn es um alle anderen gesundheitlichen Fragen und Probleme der Wienerinnen und Wiener geht. Das Gesundheitstelefon ist ein sehr gutes Beispiel für die stetige Weiterentwicklung und die Digitalisierung des Wiener Gesundheitswesens“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Bisher sind 5,4 Millionen Anrufe bei der telefonischen Gesundheitsberatung in Wien eingegangen. Im Zuge der Corona-Verdachtsfallabklärungen wurden 394.000 Heimtestungen über diese Anlaufstelle ausgelöst. Aktuell besteht das Team hinter der Nummer 1450 aus knapp 500 Mitarbeiter:innen, die in den unterschiedlichen Services zum Einsatz kommen.

„Es ist beeindruckend, wie alle Herausforderungen als Team und mit großem Engagement gemeistert werden. Bei 1450 geben wir den Menschen am Telefon rasch Klarheit und Sicherheit im Zusammenhang mit ihren gesundheitlichen Fragestellungen. Das ist es auch, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft als Feedback am Ende eines Gesprächs bekommen“, sagt Michael Rosenberg, stellvertretender Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien (FSW), zum fünfjährigen Bestehen der Gesundheitsberatung in Wien.

Mario Ferrari, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien, führt weiter aus: „1450 hat sich sehr bewährt und gezeigt, wie wichtig vernetztes Arbeiten im Gesundheitswesen ist: Ob Erstanlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle oder schnelle, kompetente Antworten bei allen anderen Fragen rund um das Thema Gesundheit – 1450 ist für uns unverzichtbar geworden.“



Laufende Weiterentwicklung der Gesundheitsberatung 1450 Wien

Neben der Vielzahl an Verdachtsfallabklärungen seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die telefonische Gesundheitsberatung in Wien laufend erweitert und ständig an die aktuellen Herausforderungen angepasst. Neben den Bereichen allgemeiner Gesundheitsberatung und Corona-Verdachtsfallabklärung wurde bereits Ende 2020 auch das Impfservice des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien – MA 15 an 1450 angebunden.

Die aktuellste Weiterentwicklung des Services im Bereich der Telemedizin wurde Mitte Jänner 2022 in Kooperation mit dem Ärztefunkdienst der Ärztekammer für Wien umgesetzt. Anrufer:innen, die sich wegen eines positiven Corona-Tests bei 1450 melden, werden bei Symptomen an den Ärztefunkdienst weitervermittelt. Ärzt:innen des Ärztefunkdiensts übernehmen dann gegebenenfalls die weitere medizinische Beratung und Versorgung der erkrankten Personen.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten rund um die Uhr Großartiges. Dafür möchte ich mich beim gesamten Team von 1450 und allen Kooperationspartnern bedanken. Ziel ist es immer, dass den Menschen umfassend geholfen wird. Neben der Herausforderungen und Anpassungen im täglichen Betrieb werden wir die telefonische Gesundheitsberatung auch in Zukunft, etwa im Bereich der Telemedizin, weiterentwickeln“, so Roland Haller, Leiter des Kund:innenservice im FSW.

1450 – erste Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen Fragen

Die Gesundheitsnummer wurde im April 2017 als Pilotprojekt in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gestartet und ist seit November 2019 in ganz Österreich etabliert. Die telefonische Gesundheitsberatung Wien wird vom Fonds Soziales Wien (FSW) betrieben.



