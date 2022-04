Grover wird Unicorn mit Milliardenbewertung - Auf dem Weg zum globalen Marktführer im Miet-Commerce für Consumer-Tech

Grover erhält $110 Millionen an Eigenkapital und überschreitet damit Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar, darüber hinaus sammelt das Unternehmen $220 Millionen Fremdkapital ein

Mit dem frischen Kapital wird die internationale Expansion von Grovers' Miet-Service für Unterhaltungselektronik vorangetrieben

Die Finanzierungsrunde wird angeführt vom US Impact-Investor Energy Impact Partners

Das Berliner Start-Up Grover hat seine jüngste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und sammelt dabei 330 Millionen US-Dollar an Fremd- und Eigenkapital ein. Mit der Eigenkapitalfinanzierung überschreitet Grover erstmals die Milliardenbewertung und baut seine Position als globaler Marktführer im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik aus. Die Series-C-Finanzierungsrunde der Grover GmbH wird dabei vom Climate-Tech-Fonds Energy Impact Partner angeführt und setzt sich aus $110 Millionen Eigenkapital sowie aus $220 Millionen Fremdkapital des Investors Fasanara Capital zusammen. Darüber hinaus kommen in der abgeschlossenen Series-C-Finanzierungsrunde unter anderem auch Co-Investor Partners, Korelya Capital, Mirae Asset-LG Electronics New Growth Fund als Neu-Investoren für Grover an Bord. Auch bestehende Investoren, darunter Viola Fintech, Assurant und coperion, bauen ihre Beteiligungen an Grover im Zuge der Kapitalaufnahme aus. Darüber hinaus beteiligen sich Media-Fonds German Media Pool und SevenVentures an der Finanzierungsrunde.

Grover 's Unternehmensstrategie setzt auf die steigende Nachfrage der Konsumenten nach flexiblen, erschwinglichen und nachhaltigen Optionen zur Nutzung von Technologie. Die Miet-Commerce-Plattform beschleunigt den Trend weg vom Besitz hin zum Zugang zu Technologie und trägt dazu bei eine Kreislaufwirtschaft für Technik-Produkte aufzubauen. Mit dem frisch eingesammelten Kapital will Grover sein unternehmerisches Ziel, den Zugang zu Technik-Produkten zu revolutionieren, weiter vorantreiben. Zudem plant das Berliner Start-Up-Unternehmen die Expansion in weitere Länder, sowie den massiven Ausbau seiner Abonnentenzahlen in bestehenden Märkten wie Deutschland, Österreich, Spanien, den Niederlanden sowie den USA, beschleunigen. Die USA stellen dabei einen wichtigen Wachstumsmarkt dar – im Jahr 2021 hat Grover deshalb in Miami eine Niederlassung eröffnet. Mit Abschluss der aktuellen Finanzierungsrunde will das Unternehmen im nächsten Schritt sein Team in den USA um 100 Mitarbeiter vergrößern.

Michael Cassau, Gründer und CEO von Grover, sagt: "Mit Grover bauen wir den führenden Anbieter im Miet-Commerce von Unterhaltungselektronik auf. Die rasante Entwicklung hin zum Mietmarkt von Technikprodukten ist Teil eines großen Wandels, der unsere Gesellschaft prägt. Die Art und Weise, wie wir auf Technologie zugreifen, und sie nutzen, um flexibel und nachhaltiger zu sein, verändert sich. Wir beobachten Akteure aus den verschiedensten Industriebereichen, die in dieses

Mietmarktsegment einsteigen wollen, weil sie das immense Wachstumspotential und die Gewinnmöglichkeiten des Miet-Commerce erkennen. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem inzwischen $100 Milliarden schweren Markt eine führende Position einnehmen und wollen unsere Vorreiterrolle weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr, neue Investoren an Bord zu haben. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Zugang zu Consumer-Tech zu vereinfachen und die Technologielücke für Menschen auf der ganzen Welt zu schließen."

Grover hat mit 2021 ein bemerkenswertes Jahr hinter sich: Das in Deutschland gegründete Start-Up, hat in die USA expandiert, hat mit der Grover Card ein Finanzprodukt im Bereich Embedded Finance auf den Markt gebracht und konnte seinen ARR seit 2020 mehr als verdoppeln. Das Unternehmen hat heute mehr als 450 Mitarbeiter weltweit und plant sein Team in allen Märkten weiter auszubauen.

Nazo Moosa, Managing Partner bei Energy Impact Partners, sagt: "Grover hat im Miet-Commerce für Technik-Produkte erfolgreiche Pionierarbeit geleistet – dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer Net-Zero-Welt. Die linearen Konsumgewohnheiten unserer Gesellschaft und der Klimawandel stehen in Verbindung, das ist Teil unserer Investment-These unseres Flagship-Fonds, den wir letztes Jahr in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar aufgesetzt haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Geschäftsmodell von Grover unsere Gesellschaft dazu bewegen kann, unseren Bezug zu Technik-Produkten zu überdenken – so dass, wir weiterhin Produkte nutzen, die wir brauchen, den Schaden auf unserem Planeten dabei aber auf ein Minimum begrenzen. Unser Investment in Grover ist Teil unserer Mission Start-Ups weltweit, die das Potential haben, den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben, bei der Skalierung zu unterstützen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Grover in dieser spannenden Wachstumsphase des Unternehmens."

Grover ist ein Vorreiter im Markt und setzt auf die nachwachsende Nachfrage nach erschwinglicher und nachhaltiger Technologie – dies hat dem Unternehmen ein rasches Wachstum ermöglicht. Die noch nutzbare Unterhaltungselektronik landet dadurch nicht auf dem wachsenden Berg an E-Waste und wertvolle Materialien bleiben weiter im Umlauf.

Die Produkte von Grover werden so bis zur kompletten Ausschöpfung ihrer Nutzungsdauer an Grover zurückgeschickt, aufbereitet und wieder in den Umlauf gebracht. Ein durchschnittliches Elektronikprodukt hat so über mehrere Jahre hinweg mindestens vier verschiedene Nutzer. Den Rekord hält aktuell eine GoPro, die 27 Mal wieder in den Umlauf gebracht worden ist. Das Unternehmen hat aktuell ein Inventar von 500.000 Produkten, die das komplette Sortiment an Technik-Produkten abdecken.

ÜBER GROVER

Grover (GROVER.COM) ist Marktführer im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik und bietet seinen Nutzern Zugang zu neuester Technik in einem flexiblen, monatlichen Abonnement-Modell. 2015 von Michael Cassau gegründet, hat es sich Grover zum Ziel gesetzt, innovative neue Wege zu finden, um Menschen den Zugang zu ihrer Wunschtechnik zu ermöglichen. Sowohl Privatkund*innen als auch Unternehmen können aus mehr als 4.000 Tech-Produkten wählen – von Smartphone und Laptop bis hin zu Gaming-, VR- und Smart Home-Gadgets. Der Service von Grover ermöglicht es seinen Nutzer*innen, Produkte je nach ihren individuellen Bedürfnissen zu behalten, zu wechseln, zu kaufen oder zurückzugeben. Grover vermietet Produkte in Deutschland, Österreich, Niederlanden, Spanien und den USA über die eigene Plattform (GROVER.COM) sowie – in Deutschland – über sein breites Online- und Offline-Partnernetzwerk, zu dem Europas führende Elektronik-Einzelhandelsgruppe MediaMarktSaturn gehört. Grover nimmt eine Vorreiterrolle in der Förderung der Kreislaufwirtschaft ein: Die Vermietung von Unterhaltungselektronik an mehrere Nutzern über den gesamten Lebenszyklus hinweg, ermöglicht es, aus jedem Produkt den maximalen Wert zu ziehen und Elektroschrott zu reduzieren. Grover hat insgesamt über 600.000 Geräte zirkuliert. Mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von bisher rund €1,2 Milliarden und über 460 Mitarbeitern, ist Grover eines der wachstumsstärksten Scale-ups in Deutschland. WWW.GROVER.COM

ÜBER ENERGY IMPACT PARTNERS

Energy Impact Partners LP (EIP) ist eine globale Risikokapitalgesellschaft, die den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft fördert. EIP bringt Unternehmer mit den zukunftsorientierten Energie- und Industrieunternehmen der Welt zusammen, um Innovationen voranzutreiben. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2,0 Mrd. USD tätigt EIP weltweit Risiko-, Wachstums-, Kredit- und Infrastrukturinvestitionen und verfügt über ein Team von fast 70 Fachleuten in seinen Büros in New York, San Francisco, Palm Beach, London, Köln und Oslo. Weitere Informationen über EIP finden Sie unter www.energyimpactpartners.com.

