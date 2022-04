Terminaviso: DHK Jahrespressekonferenz 2022

„Deutsch-Österreichische Wirtschaftsbeziehungen: Rückblick 2021 und Perspektiven für die Wirtschaftspartner. Auswirkungen im Außenhandel als Folge des Ukrainekrieges.“

Wien (OTS) - Der Deutsch-Österreichische Außenhandel konnte schon im vergangenen Jahr, trotz der Pandemie, an alte Dynamik anknüpfen und erzielte ein überdurchschnittliches Wachstum. Durch den Krieg in der Ukraine verursachten Materialengpässe, steigende Energiekosten und Inflation, werden sich auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich auswirken. Der Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK), Hans Dieter Pötsch, erläutert gemeinsam mit Prof. Gabriel Felbermayr, Direktor des WIFO Wien, die Beziehungen zwischen den Wirtschaftspartnern und gibt einen Ausblick auf die Folgen für Industrie und Handel. Des Weiteren wird darüber gesprochen, mit welchen Strategien die Unternehmen aus Deutschland und Österreich einen Wirtschaftseinbruch entgegenwirken wollen.

Datum: Mittwoch, 27. April 2022

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: MoonCity Vienna, Kärntner Straße 26, 1010 Wien



Referenten:

Hans Dieter Pötsch, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK), (Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender der Porsche SE)

Prof. Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien

, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien Thomas Gindele, Hauptgeschäftsführer der DHK

