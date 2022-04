BIO KOREA, Asiens größte Bio-Gesundheitsmesse, wird im Mai 2022 eröffnet

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Globale Veranstaltung zum Auftakt der Post-Covid-Ära mit dem Thema „Beyond the Pandemic, into a Next Wave"

SEOUL, Südkorea, 7. April 2022 /PRNewswire/ - Die 2006 ins Leben gerufene BIO KOREA ist die größte Bio-Gesundheitsmesse in Asien, die sich der Förderung des internationalen Ansehens der koreanischen Gesundheitsbranche und der Sicherstellung des nachhaltigen Wachstums der Branche widmet. Die BIO KOREA 2022 findet von Mittwoch, 11. Mai, bis Freitag, 13. Mai 2022, im COEX in Seoul statt.

Im Jahr 2021 sah sich der internationale Kongress mit der Herausforderung konfrontiert, inmitten der Pandemie eine Online-Offline-Hybrid-Veranstaltung zu organisieren, doch trotz aller Widrigkeiten konnte er seinen Ruf als Koreas führende internationale Bio-Gesundheitsmesse festigen und 7.000 Teilnehmer von 800 Unternehmen und Organisationen aus 69 Ländern anlocken. Mit großen Hoffnungen für die Post-Covid-Ära im Jahr 2022 steht der diesjährige Kongress unter dem Motto „Beyond the Pandemic, into the Next Wave." Die Programme konzentrieren sich auf Unternehmen der Bio-Gesundheitsbranche, z. B. Post-Covid, digitale Gesundheitsfürsorge und modernste therapeutische Technologien.

Mit der Anwesenheit einiger der weltweit klügsten Köpfe, Investoren, Führungskräfte, Wirtschaftsexperten und Forscher wird die BIO KOREA 2022 durch Geschäftsforen, Ausstellungen, Konferenzen und eine Investitionsmesse wichtige Möglichkeiten für Geschäfte und globale Partnerschaften bieten.

Auf der Ausstellung werden die neuesten Technologien und Produkte für das Gesundheitswesen mit einer Reihe von Demonstrationen vorgestellt. Unternehmen und Institutionen aus der Gesundheitsbranche sowie zahlreiche Botschaften richten nationale Pavillons ein, in denen namhafte Unternehmen als Aussteller auftreten. Besonders auffällig ist die Metaverse-Zone, in der einige der auffälligsten Zukunftstechnologien vorgeführt werden. Die Besucher werden die Möglichkeit haben, die Zukunft der globalen Bio-Gesundheitsindustrie zu erleben und die neuesten Technologien aus erster Hand kennenzulernen.

Ein weiteres wichtiges Programm, das Wirtschaftsforum, besteht aus Partnering und BIO LIVE. Das Forum dient dazu, potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten zu entdecken und Technologien und Produkte zu fördern, und bietet darüber hinaus die Möglichkeit zu 1:1-Gesprächen über Geschäfts- und Forschungskooperationen und Networking. Am 2. März wurde auf der offiziellen Website der BIO KOREA 2022 (www.biokorea.org) das Partnering Center eröffnet, in dem Metaverse-Unternehmen, Aussteller von Impfstoffen und Diagnosetechnologien, die in Korea große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, vielversprechende Start-ups, Labors für klinische Studien, Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen nach Geschäftspartnern suchen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage plant der Kongressveranstalter, das Online- und Offline-Partnering Center rund um die Uhr zu betreiben, um die Möglichkeiten für globale Partnerschaften zu maximieren. BIO LIVE wurde für das Business-Matching entwickelt und zielt auf bidirektionale Verbindungen zwischen Online- und Offline-Teilnehmern für Öffentlichkeitsarbeit und Business-Matching ab.

Die Konferenz bietet Seminare zu verschiedenen Themen wie Technologielizenzierung, geistiges Eigentum, Medizinprodukte und Arzneimittel, in denen international renommierte Wissenschaftler und Experten ihre Erkenntnisse mit den Teilnehmern teilen und die neuesten technologischen Entwicklungen diskutieren. Zu den wichtigsten Themen gehören Impfstoffe, Immuntherapien für Krebs, Mikrobiom, Alzheimer und regenerative Medizin. Die Sitzungen sind in große Themenbereiche wie digitale Gesundheit und technologische Unternehmen gegliedert, um mit den neuesten Entwicklungen und bewährten Verfahren Schritt zu halten und die Zukunftsaussichten im Bereich Bio-Gesundheit zu diskutieren.

Die Investitionsmesse dient als Sprungbrett für Pharma-, Bio- und Gesundheitsunternehmen, um auf die globalen Märkte vorzudringen, wo sie ihre Medikamentenentwicklungspipelines, fortschrittlichen Technologien, Visionen und Strategien vorstellen werden.

BIO KOREA ist Teil der Entwicklung der Bio-Gesundheitsindustrie des Landes. In diesem Jahr soll der internationale Kongress seine Position als Koreas führender Bio-Gesundheitsmesse weiter festigen, indem er ein Forum für den Austausch von Informationen über den globalen Bio-Gesundheitsmarkt und den Handel mit innovativen Zukunftstechnologien bietet, um die Führung auf dem globalen Markt zu übernehmen.

Weitere Informationen über Bio Korea 2022 finden Sie auf unserer Website https://www.biokorea.org/index.asp?pLn=Eng oder https://www.youtube.com/watch?v=4oVP6waOc7Y

