Beacon Invest mit jungem Team neu in Graz!

Wien (OTS) - Der Spezialist für Off-Market Investments in Unternehmen und Immobilien ist jetzt mit eigenem Team und Büro in Graz vertreten, um die Steiermark und Kärnten lokal und noch aktiver zu betreuen.

Mit rd. 2,6 Mrd. € verbüchertem Kaufpreisvolumen und rd. 11.100 Immobilientransaktionen 2021 gehört der Großraum Graz nach Wien zu den wichtigsten und interessantesten österreichischen Märkten, deutlich vor den Großräumen Salzburg mit rd. 1,9 Mrd. € und Linz mit rd. 1,4 Mrd. €.

Die steirische Landeshauptstadt weckt als der Innovations-, Wirtschafts- und Hochschulstandort die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren. Ein Ausblick auf das laufende Jahr fällt trotz Corona und Ukraine-Krieg positiv aus, ein Anstieg des Investmentmarkts auf Vorkrisen-Niveau und darüber hinaus wird erwartet.

Um Investoren die bestmögliche Beratung zu bieten, ist Beacon Invest daher ab sofort mit einem jungen, dynamischen Team vor Ort. Anton Cermak, Managing Partner betont: „Graz, wie auch die gesamte Steiermark und Kärnten, weisen hohes Potenzial auf. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir auf starke Nachfrage nach Off-Market Investments in Immobilien und Unternehmen stoßen.“

Mit gewohnter Expertise und Energie macht sich das Team von Beacon Invest ab sofort in Graz an die Arbeit. Tomislav Bosankic ist der „Mann in Graz“, der das Team für das südliche Österreich leiten wird. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Immobilien sowie Finanzierungen und wird diese Expertise nun zum Vorteil der Kunden von Beacon Invest einsetzen. Nach der Abwicklung eines erfolgreichen Zinshaus-Projekts sind bereits weitere Off-Market Investments im Großraum Graz sowie in Leoben, Klagenfurt und Villach in Arbeit.

