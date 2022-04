ORF III am Donnerstag: „Politik live spezial“ mit Rudolf Anschober im Interview mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Weiters: „Land der Berge“, „Donnerstag Nacht“ im Zeichen des Osterfests

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 7. April 2022, im Hauptabend das „Almleben am Untersberg“ (20.15 Uhr). In „Politik live spezial“ (21.05 Uhr) begrüßt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher den ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu einem 50-minütigen Interview. Anschließend präsentiert die „Donnerstag Nacht“ eine Ausgabe der „Tafelrunde aus dem Orpheum Graz“ (21.55 Uhr), die Dokumentation „Wie die Bibel heilig wurde - Josef Hader im Heiligen Land“ (23.00 Uhr) im Rahmen des ORF-III-Osterprogramms sowie „Kabarett im Turm: Stefan Haider – Sexy Jesus“ (23.55 Uhr).

Im Hauptabend geht es in einer „Land der Berge“-Ausgabe ums „Almleben am Untersberg“ (20.15 Uhr). Im Zentrum steht der 30-jährige Bauer Sebastian Feldbacher aus Großgmain, der die alte Familientradition der Bewirtschaftung des Bergmassivs im Salzburger Becken wieder aufleben lassen will.

Anschließend ist der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in „Politik live spezial“ (21.05 Uhr) zu Gast: Ein Jahr nach seinem Rücktritt, zwei Bundeskanzler und zwei Gesundheitsminister später zieht Anschober im ausführlichen, 50 Minuten langen Interview Bilanz über seine Zeit als Minister, über Enttäuschungen, Fehler im Pandemiemanagement, Überlastung und die Grenzen des politisch Machbaren. Wie sieht der ehemalige Gesundheitsminister und Landesrat die Einmischung der Länder in die Agenden des Bundes heute? Wie konnte das Virus die Gesellschaft derart spalten? Warum war und ist es in der Politik so schwer, den Empfehlungen der Wissenschaft zu folgen? Wie fühlt es sich an, wenn man so gravierend in die Grundrechte der Bevölkerung eingreifen muss? Und was bedeutet die Pandemie- und Impfmüdigkeit für künftige Coronawellen?

Die „Donnerstag Nacht“ steht ab 21.55 Uhr im Zeichen des Osterfests. Zum Auftakt bilden Clemens Maria Schreiner, die Comedy Hirten, Angelika Niedetzky und Nadja Maleh gemeinsam mit Moderator Gerald Fleischhacker „Die Tafelrunde aus dem Orpheum Graz“ (21.55 Uhr). „Wir sind in Österreich – wenn man hier was zwei Mal macht, ist das Tradition!“ sagt Fleischhacker zur zweiten Graz-Sendung der ORF-III-Satireshow.

In der anschließenden Dokumentation „Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land“ (23.00 Uhr) begibt sich der Kabarettist und Schauspieler zum ersten Mal in seinem Leben nach Israel, um dort an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen. Die „Donnerstag Nacht“ beschließt eine Ausgabe von „Kabarett im Turm“ (23.55 Uhr). Darin stellt Religionslehrer Stefan Hader fest, dass Jesus auch nach 2000 Jahren noch immer eine Stilikone ist: viel Haare, wenig Kleidung, schicke Sandalen. Dieser Tatsache geht er frei nach dem Motto „Sex it up – das Leben ist schlaff genug!“ auf den Grund.

