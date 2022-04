Jugendrotkreuz: Jugendliche suchen vermehrt Hilfe bei Gleichaltrigen

Beratungsstelle time4friends spürt deutlichen Anstieg bei Anfragen und sucht neue Peers für WhatsApp Beratung

Wien (OTS) - Nach über zwei Jahren Pandemie leiden Kinder und Jugendliche nach wie vor stark an den Folgen der monatelangen Schulschließungen und des reduzierten Kontakts zu Gleichaltrigen. Unterstützungsangebote wie die WhatsApp-Beratung time4friends des Jugendrotkreuzes werden daher immer noch dringend gebraucht und bieten den Jugendlichen einen sicheren Raum, um über ihre Gefühle und Probleme zu sprechen.

Bei time4friends engagieren sich aktuell 40 ausgebildete Peers im Alter von 15 bis 18 Jahren, um anderen Jugendlichen in belastenden Situationen weiterzuhelfen, wenn sonst keiner für sie da ist. Dienst haben die Peers jeweils in 2er oder 3er Teams von 18 bis 22 Uhr. In dieser Zeit sind sie täglich unter +43 664 1070 144 anonym und kostenfrei erreichbar.

„Als Peer bin ich für die Jugendlichen da und höre ihnen zu. Viele sind sehr einsam und wissen einfach nicht, mit wem sie sonst über ihre Probleme reden können. Via WhatsApp chatte ich dann mit ihnen und unterstütze sie. Ich bin froh, dass ich die Ausbildung zum Peer gemacht habe, denn es ist ein schönes Gefühl, anderen helfen zu können“, erzählt Katharina M.



Das Angebot der Beratungsstelle time4friends wird von Jugendlichen sehr gut angenommen. Dabei ist ein deutlicher Anstieg in der Beratungsintensität zu verzeichnen: Im Zeitraum Jänner bis März 2022 wurden beinahe 9000 Nachrichten ausgetauscht – im Vorjahr waren es im selben Zeitraum knapp 5000. Die häufigsten Themen, die Jugendliche belasten, sind u. a. Probleme mit Freund:innen oder in der Schule, Liebeskummer, Mobbing, Überforderung und Einsamkeit.

„Viele Jugendliche fühlen sich unwohl dabei, über bestimmte Themen wie Liebeskummer oder Mobbing mit Erwachsenen zu sprechen. Bei time4friends findet die Kommunikation vollkommen anonym und unkompliziert über WhatsApp statt. Das erleichtert vielen den ersten Schritt zur Kontaktaufnahme. Die Peers bei time4friends sind speziell ausgebildet und hören den Jugendlichen zu, wenn diese sonst keine Ansprechpersonen im näheren Umfeld haben“, erklärt Renate Hauser, Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes.

Jetzt time4friends-Peer werden!

Aktuell sucht das Jugendrotkreuz wieder engagierte time4friends-Peers, die gerne zuhören und helfen möchten. Mitmachen können alle Jugendlichen im Alter von 15 - 18 Jahren. Um Gleichaltrigen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, erhalten die Jugendlichen eine kostenlose Ausbildung. Dabei lernen sie im Rahmen von Workshops und Praxisübungen alles über die Beratung von Gleichaltrigen und Themen wie psychische Erste Hilfe, Mobbing und Suizid- und Suchtprävention. Die Ausbildung findet von 3.- 7. Juni in Litz am Attersee statt. Anmeldeschluss ist der 30.04.2022.

time4friends wird unterstützt vom Bundeskanzleramt, Lidl Österreich und dem Raiffeisen Club.

