Stadt Wien startet 4-wöchige Impfaktion in TownTown und ÖGK Stellen

Schutzimpfung gegen FSME, MMR und HPV bis 30.4.2022

Wien (OTS) - Um den Wiener*innen die Möglichkeit zu geben, pandemiebedingt ausständige Impfungen und damit entstandene Impflücken zu schließen, organisiert die Stadt Wien eine 4-wöchige Impfaktion gegen FSME (Frühsommermeningoencephalitis, „Zeckenschutzimpfung“), MMR (Masern-Mumps-Röteln) und HPV (Humane Papilloma-Viren). Die Aktion läuft ab sofort bis Samstag, den 30.04.2022. Es können in diesem Zeitraum insgesamt rund 14.000 Wiener*innen an den Standorten Impfzentrum 1220 Wien, Schrödingerplatz mit Unterstützung des medizinischen Dienstes der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) und im Impfservice TownTown 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz gegen diese drei durch Schutzimpfungen vermeidbare Erkrankungen geimpft werden.

Für jene Klienten*innen, die gegen MMR und/oder FSME erstmalig geimpft werden, stehen für die zweite Teilimpfung (möglich ab 4 Wochen nach der ersten Impfung) reservierte Termine ausschließlich im Impfservice TownTown im Mai 2022 zur Verfügung. Die Masern-Mumps-Röteln-Schutzimpfung kann von allen Altersgruppen im Rahmen des Kinderimpfkonzepts des Bundes ohne Kosten für Impflinge in Anspruch genommen werden. Es ist weder der Impfstoff noch ein Impfhonorar zu bezahlen.

Ein ausreichender Schutz gegen eine Ansteckung mit Masern ist – neben einer bestätigten bereits durchgemachten Infektion - mit zwei Impfungen mit einem Lebendimpfstoff gegeben. Bei langem Abstand zur ersten MMR-Impfung kann der Schutz mit der zweiten Impfung jederzeit komplettiert werden. Um das WHO-Ziel der Masernelimination zu erreichen, ist eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent erforderlich. Diese Durchimpfungsrate ist vor allem bei jungen Erwachsenen von 18 bis 30 Jahren jedoch noch nicht gelungen (Quelle: “Kurzbericht Masern 2020“ des Sozialministeriums).

Die Impfung gegen FSME (Frühsommermeningoencephalitis,“ Zeckenschutzimpfung“) ist kostenpflichtig. Bis zum 15. Geburtstag ist nur der Impfstoff zu bezahlen, ab dem 15. Geburtstag der Impfstoff und ein Impfhonorar. Der Impfstoff kostet jeweils für Erwachsene und Kinder pro Dosis EUR 26,35 ohne ÖGK-Zuschuss, mit ÖGK-Zuschuss EUR 22,35 (E-Card erforderlich). Das Impfhonorar beläuft sich zusätzlich (ab dem 15. Geburtstag) auf EUR 10,65.

Gegen Humane Papilloma-Viren (HPV) können und sollen sich gleichermaßen Mädchen und Buben zwischen dem 9. und dem 12. Geburtstag im Rahmen des Kinderimpfkonzepts gratis impfen lassen. Weder kostet der Impfstoff etwas, noch wird ein Impfhonorar verrechnet.

Ab dem 12. Geburtstag gibt es eine vergünstigte HPV-CatchUp-Impfung, pro Impfung sind EUR 66,20 zu bezahlen. Impfhonorar wird keines von der Stadt Wien verrechnet. Und um einer möglichst hohen Zahl von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter diese wichtige Impfung zu einem leistbaren Preis zu ermöglichen, wurde auf Empfehlung des Sozialministeriums die Altersgrenze für die Inanspruchnahme dieses günstigen Preises bis zum 18. Geburtstag erweitert. Es muss jedoch der erste Stich vor dem 18. Geburtstag stattfinden, dann können auch die in dieser Altersklasse erforderlichen weiteren zwei Teilimpfungen (ab dem 15.Geburtstag sind drei Teilimpfungen für eine ausreichende Immunantwort erforderlich) zum CatchUp-Preis in Anspruch genommen werden.

Bitte beachten Sie, dass Klient*innen, die über 18 Jahre alt sind und noch nicht mit der HPV-Impfserie begonnen haben, nicht geimpft werden können. In diesem Fall wenden Sie sich an die/den niedergelassene/n Ärztin/Arzt Ihres Vertrauens. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Impfaktion in den Impfzentren Schrödingerplatz und TownTown keine mitgebrachten Impfstoffe verimpft werden können. Es sind ausreichend Impfstoffe in den beiden Impfzentren vorhanden. Des Weiteren werden im Rahmen dieser Aktion ausschließlich die drei genannten Impfungen angeboten.

Die Anmeldung für Impftermine kann online über impfservice.wien oder telefonisch über 01 -1450 erfolgen.

Ebenfalls ab Montag, den 4. April 2022, startet die ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) in vier Gesundheitszentren eine FSME und MMR-Impfaktion. Der FSME-Impfstoff muss in die Gesundheitszentren der ÖGK mitgebracht werden. Der MMR-Impfstoff ist vorrätig. Für beide Impfungen wird kein Impfhonorar verlangt.

Weitere Informationen und die Adressen der Gesundheitszentren finden Sie unter www.gesundheitskasse.at





