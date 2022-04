Neuer Kinofilm DINNER FÜR ACHT

Österreichweiter Kinostart: 29. April 2022

Wien (OTS) - Sind unsere digitalen Geräte die modernen Spione der Neuzeit?

Ein jugendlicher Freundeskreis trifft sich regelmäßig jeden Freitag zum gemütlichen Dinner. Dabei reden Sie über Gott und die Welt, philosophieren und lassen es sich beim feinsten Essen und Trinken gut gehen. Die Harmonie schlägt jedoch schnell um, als bei Tisch ein heiß diskutiertes und brisantes Thema aufkommt: Inwieweit werden wir mit unseren digitalen Devices überwacht? Hört jemand permanent mit? Oder ist alles nur eine Verschwörungstheorie? Der Freundeskreis will es genau wissen und schmiedet gemeinsam einen gefährlichen Plan…

Mit diesem neuen Kinofilm DINNER FÜR ACHT hat der österreichische Regisseur und Produzent Bernhard Ratka gemeinsam mit der österreichischen Drehbuchautorin Ruth C. Kopinitsch im wahrsten Sinne des Wortes Unterhaltungskino á la Hollywood speziell für Österreich produziert und bei uns in die heimischen Kinos gebracht.

Für das Schauspielerensemble konnte Ratka eine Riege von jungen, außergewöhnlichen, österreichischen Nachwuchstalenten gewinnen, mit Katharina Scheuba und Samuel Tehrani in den Hauptrollen. Mit dem Lied ESCAPE YOUR SIGHT hat der Film auch einen einprägsamen Titelsong bekommen, der von Komponist Tobias Alexander Ratka in Kollaboration mit der DINNER FÜR ACHT Darstellerin Nina Hafner eigens für den Film komponiert und produziert wurde.

DINNER FÜR ACHT ist zugleich auch der Start für das neue Kinofilm-Franchise AMAZING AUSTRIA ENTERTAINMENT. Unter diesem Dach sollen auch bei kommenden Filmen „unglaubliche Geschichten“ aus Österreich erzählt werden. Diese können spannend, lustig, traurig, utopisch, skurril oder gruselig sein. Egal welches Genre - eines haben sie aber alle gemeinsam: es sind außergewöhnliche Geschichten, die unterhalten wollen. Mit dem Spielfilm DINNER FÜR ACHT hat Bernhard Ratka ein Stück Hollywood nach Österreich gebracht.

Österreichweiter Kinostart ist am 29. April 2022.

