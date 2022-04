Ostern mit den ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4: Osterfestspiele Salzburg, „Walek wandert“, „Sounds of …“ u.v.m.

Wien (OTS) - Von Literatur über Musik bis hin zu Hörerwünschen – das alles bietet das Osterprogramm von Ö1, Ö3 und FM4.

Von den Osterfestspielen Salzburg überträgt Ö1 am Samstag, den 9. April ab 19.30 Uhr zeitversetzt Richard Wagners „Lohengrin“. Unter dem Dirigat von Christian Thielemann spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden, es singen u. a. Hans-Peter König (Heinrich der Vogler), Eric Cutler (Lohengrin), Jacquelyn Wagner (Elsa von Brabant), Martin Gantner (Friedrich von Telramund), Elena Pankratova (Ortrud), Markus Brück (Heerrufer), der Sächsische Staatsopernchor Dresden, der Bachchor Salzburg und der Chor des Salzburger Landestheaters. Das Klassik-Wunschkonzert „Tolle Titel - starke Stücke“ steht am Palmsonntag (10.4.) und am Ostersonntag (17.4.) jeweils ab 13.10 Uhr auf dem Programm von Ö1.

Unter dem Titel „Crux - Über die Anstößigkeit des Kreuzes“ macht sich der katholische Theologe Jan-Heiner Tück Gedanken zur Karwoche – in den „Gedanken für den Tag“ von Montag, den 11. bis Samstag, den 16. April jeweils um 6.56 Uhr in Ö1. Das Eröffnungskonzert des diesjährigen Osterfestivals Imago Dei ist in „On stage“ am 11. April ab 19.30 Uhr zu hören.

„Die Osterhexe“ von Selma Lagerlöf steht am Gründonnerstag, den 14. April ab 11.05 Uhr auf dem Programm der „Radiogeschichten“. In „Betrifft: Ostern“ (18.50 Uhr) spricht zu Beginn der drei österlichen Tage die Religionssoziologin und katholische Theologin Regina Polak über Auferstehen und Aufstehen.

Am Karsamstag, den 16. April steht die Geschichte der Uraufführung von Richard Wagners „Tristan und Isolde“ an der Wiener Hofoper im Mittelpunkt der „Hörbilder“ (9.05 Uhr). Das „Ö1 Hörspiel“ widmet sich ab 14.00 Uhr dem Text der „Matthäus-Passion“. In der ORF-Produktion (2020) nach Martin Luther, Picander und Paul Gerhardt wirken Lilith Häßle, Michael Maertens, Markus Meyer, Petra Morzé, Peter Simonischek und Claudius von Stolzmann mit, für die Musik zeichnet Lukas Schiske verantwortlich, für Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Ab 19.30 Uhr ist die Premieren-Aufnahme vom 14.4. von Richard Wagners „Tristan und Isolde“ aus der Wiener Staatsoper zu hören: Philippe Jordan dirigiert das Orchester der Wiener Staatsoper, es singen u. a. Andreas Schager (Tristan), Martina Serafin (Isolde), René Pape (König Marke), Iain Paterson (Kurwenal), Ekaterina Gubanova (Brangäne) und der Chor der Wiener Staatsoper.

Am Ostersonntag, den 17. April ist in der „Matinee“ (11.03 Uhr) eine Aufnahme von den diesjährigen Osterfestspielen Salzburg zu hören. Die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Dirigent Christian Thielemann - Solist: Antoine Tamestit, Viola – spielt Béla Bartóks Konzert für Viola und Orchester und Richard Strauss‘ „Eine Alpensymphonie“. Ab 18.15 Uhr geht „Moment am Sonntag“ der Frage nach, woher die Lust des Großreinemachens besonders im Frühjahr und vor Ostern kommt und die „Milestones“ (20.55 Uhr) präsentieren Mahalia Jacksons „In Concert Easter Sunday, 1967“.

Am Ostermontag, den 18. April bereitet der Choreograph und Direktor des Wiener Staatsballetts Martin Schläpfer im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) u. a. ein Käse-Peterli-Omelette mit Weißbrot-Toast zu und hört dabei Musik von Antonio Vivaldi, Carmen McRae, Niccolo Paganini und James Taylor. In „Literatur am Feiertag“ (14.05 Uhr) liest Burgschauspieler Florian Teichmeister Texte von Peter Handke über Musik und in „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist Elisabeth Hilscher, Musikwissenschafterin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, zu Gast. Unter dem Titel „Die Pestsäule - Denkmal einer Epidemie“ begibt sich „Memo - Ideen, Mythen, Feste“ (19.05 Uhr) auf einen Streifzug durch ein Stück barock-katholischer Gedenkkultur. Ab 19.30 Uhr ist das um 1700 entstandene Oratorium „Maddalena ai piedi di Cristo“ des späteren Wiener Vizehofkapellmeisters Antonio Caldara zu hören. Unter der Leitung von René Jacobs spielen das Freiburger Barockorchester und das Orchester der Schola Cantorum Basiliensis, es singen Gerd Türk (Cristo), Maria Cristina Kiehr (Maddalena), Rosa Dominguez (Marta), Andreas Scholl (Amor Celeste), Bernarda Fink (Amor Terreno) und Ulrich Meßthaler (Fariseo).

Ostern im Hitradio Ö3

Ö3 sendet in der Karwoche von 9.00 bis 12.00 Uhr „Radio Holiday“ (11.4. bis 15.4.), moderiert von Andi Knoll. In den Osterferien wird Tom Walek wieder seine Wanderschuhe schnüren, das Ö3-Mikrofon in seinen Rucksack packen und mit Prominenten in den österreichischen Bergen unterwegs sein. Den Auftakt am Palmsonntag macht Irene Fuhrmann, die Teamchefin der Österreichischen Fußballnationalmannschaft der Frauen, die mit Tom Walek durch den noch verschneiten Wienerwald wandert. „Walek wandert“ – zu hören am Palmsonntag (10.4.) und am Ostersonntag (17.4.) von 9.00 bis 11.00 Uhr. Außerdem gibt es wieder ein Musikspecial: Der Ostermontag (18.4.) wird zum Ö3-Musikfeiertag (9.00 bis 18.00 Uhr). Das Motto:

„Die Lieblings-80s der After-80s“, moderiert von Benny Hörtnagl und Sheyda Kharrazi.

Ö3-Kummernummer als psychologische Stütze rund um die Feiertage Durch die verschiedenen Krisensituationen der vergangenen Jahre, vor allem die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen und gerade aktuell die dramatische Entwicklung rund um den Krieg in der Ukraine, zeigen sich vielfältige psychische Belastungen. Das etablierte Angebot der Ö3-Kummernummer bietet Ansprache und Rat. Im persönlichen Gespräch können Ängste abgebaut und Zuversicht unterstützt werden. Die „Ö3-Kummernummer“ ist unter 116 123 (kostenlos) täglich von 16.00 bis 24.00 Uhr erreichbar.

Team Österreich

Die Hilfsplattform von Ö3 und dem Roten Kreuz packt in Krisenzeiten flexibel an, wenn Hilfe gebraucht wird. Neben der Tafel und der Nachbarschaftshilfe bietet das Team Österreich jetzt auch eine Alltagsbegleitung für Ukrainer/innen. Dafür gesucht: Freiwillige mit Ukrainisch- oder Russischkenntnissen, die als Buddy geflüchteten Menschen dabei helfen, sich in ihrem neuen Alltag zurechtzufinden. Anmeldung und alle Informationen: in der Team Österreich App und unter https://www.teamoesterreich.at/ukraine/.

Religion im Hitradio Ö3

Am Karfreitag, den 15. April sendet Hitradio Ö3 kurz vor 15.00 Uhr das Johannes-Evangelium. Österliche Beiträge gibt es am Ostersonntag, den 17. April sowie am Ostermontag, den 18. April zu hören.

Das FM4-Osterprogramm

„FM4 Unter Palmkätzchen“ (11.-15.4., 13.00 Uhr) - der Osterklassiker mit Roli Gratzer und Antonia Stabinger zum Anrufen und Anhören, mit Spitzenthemen, lässiger Musik und bester Unterhaltung, eignet sich vorzüglich zum Hören beim Osterputz oder Eier färben, aber auch als Ausrede, wenn man lieber zuhört oder anruft als putzt. Rund um Ostern läuft wie gewohnt auch die „FM4 Homebase Parade“ (11.-15.4. und 18.4., 19.00 Uhr). Zwei Stunden lang haben die Hörer/innen hier die perfekte Gelegenheit sich ihre Lieblingstracks zu wünschen. Daran im Anschluss sorgt „Sounds of …“ (11.4., 13.4., 14.4. und 18.4., 21.00 Uhr) für Vorfreude auf den Festivalsommer und widmet sich jeweils einem großen Festival. Grund zur Freude gibt es auch bei den „FM4 Osterfestspielen“, die nach zwei Jahren Festivalradio-Auszeit endlich wieder da sind: Hier können die Hörer/innen unter anderem Karten für das begehrte FM4 Frequency Festival in St Pölten, das Szene Openair in Lustenau oder das Sziget Festival in Budapest gewinnen. Die „FM4 Osterfestspiele“ finden täglich in der „FM4 Morning Show“ (11.-15.4. und 18.4., 6.00 Uhr), in „You‘re At Home Baby“ (11.-15.4. und 18.4., 10.00 Uhr) und in „FM4 Connected“ (11.-15.4. und 18.4., 15.00 Uhr) statt. Am Ostermontag, den 18. April spricht Elisabeth Scharang mit der Kriegsforscherin Daniela Ingruber in einem „FM4 Doppelzimmer“ (13.00 Uhr).

