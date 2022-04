LAE 2021: INDUSTRIEMAGAZIN meistgelesenes Magazin bei Industrie-Entscheidern

Mit einer Nettoreichweite von 19,7 Prozent erreicht INDUSTRIEMAGAZIN monatlich fast jeden fünften Investitionsentscheider in der produzierenden Wirtschaft.

Wien (OTS) - INDUSTRIEMAGAZIN ist die klare Nummer Eins bei B2B Medien in Österreich, wie die von Österreichs größten Verlagshäusern durchgeführte Reichweiten- und Nutzungsanalyse LAE bescheinigt.

Mit einer Nettoreichweite von 19,7 Prozent greift jeder fünfte Allein- oder Mitentscheider von Investitionen in Österreichs produzierender Wirtschaft monatlich zu INDUSTRIEMAGAZIN. Und: INDUSTRIEMAGAZIN wird mehrfach gelesen. Die LAE 2021 weist dem Medium deutlich mehr Leser in der Entscheiderzielgruppe aus als (ÖAK-geprüft) Auflage gedruckt wird.

Reichweite stabil – ganz gegen den Branchentrend.

Besonders erfreulich ist, dass das INDUSTRIEMAGAZIN entgegen dem Trend bei Printmedien stabile Reichweiten ausweist: „Industriemagazin ist das einzige Medium in der Vergleichsgruppe von Printmedien, das nicht substanziell an Reichweite verliert“ sagt Rudolf Loidl, Chefredakteur von INDUSTRIEMAGAZIN. „Im Vergleich zum Schnitt der letzten 10 Jahre hat Industriemagazin sogar leicht zugelegt“ sagt Loidl.

Führendes B2B-Medium in allen Kategorien.

Die LAE weist Industriemagazin als das reichweitenstärkste B2B-Medium in nahezu allen gemessenen Kategorien aus: Mit rund 30.000 gelesenen Exemplaren und einer Reichweite von 8,5 Prozent etwa in allen Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern. Mit 24.000 gelesenen Exemplaren erreicht INDUSTRIEMAGAZIN mit seinem klaren B2B-Fokus rund 9,7 Prozent der Allein- oder Mitentscheider von Investitionen über 10.000 Euro in der gesamten heimischen Wirtschaft.

"Für uns belegen diese Zahlen, dass unser eingeschlagener Weg, konsequenten Qualitätsjournalismus auch im B2B-Bereich zu leisten, goldrichtig ist“ sagt Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin der WEKA Industrie Medien. „Und es bestätigt uns in unserer hochqualitativen Digital- und Multimediastrategie, die wir als führender B2B-Fachverlag in Österreich eingeschlagen haben.“

WEKA Industrie Medien: Von Print bis wöchentliches TV-Newsformat.

WEKA Industrie Medien ist Herausgeber von insgesamt 13 Print-Titeln, Dienstleister für Content Marketing, Corporate Publishing-Projekte und Betreiber einer Vielzahl von Web-Portalen und als Veranstalter von zahlreichen Veranstaltungen – live, hybrid oder virtuell.

Im verlagseigenen Studio werden technisch aufwendige und hochprofessionelle TV-Formate, Videos und Podcasts produziert – wie etwa das wöchentliche Fernsehformat IM News.

Für die aktuellen Ergebnisse der LAE wurden im Auftrag großer Österreichischer Verlagshäuser vom IFES Institut im Zeitraum Februar bis Dezember 2021 3.000 Entscheidungsträger befragt. Sie erscheint alle zwei Jahre und erhebt die Reichweite unter den aktuell 354.000 Entscheidungsträgerinnen des Landes.

https://www.ots.at/redirect/industriemagazin1



Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Loidl

Chefredakteur INDUSTRIEMAGAZIN

WEKA Industrie Medien

Telefon: 01-97000-412

E-Mail: rudolf.loidl @ industriemagazin.at