Tanja Spennlingwimmer übernimmt in der aws die Geschäftsfeldleitung für Entrepreneurship, Intellectual Property und Deep Technologies

Die Managerin mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Förderungen, Innovationen und Investitionen sowie Gründungen, ist seit Anfang April Teil des aws-Leitungsteams.

Wien (OTS) - „Wir durchleben derzeit besonders volatile und herausfordernde Zeiten. Gerade dieses Umfeld ist ein Nährboden für Innovation und Kreativität. Mit einer laufenden Weiterentwicklung unserer Stärkefelder, wie in den Bereichen digitale Transformation, Life Sciences sowie GreenTech kann der Wirtschaftsstandort Österreich seine Position nicht nur halten, sondern zu einer globalen Top-Position aufsteigen“, sagt Tanja Spennlingwimmer. Die Managerin war zuletzt bei der Wirtschaftsagentur des Landes Oberösterreich, Business Upper Austria, für das Investoren- und Standortmanagement mit Fokus auf Investition, Standort-Entwicklung und -Marketing zuständig.

Zudem hat Spennlingwimmer im Rahmen von Aufsichtsratsfunktionen für mehrere Technologie- und Impulszentren umfassende Kompetenzen für ihre neue Tätigkeit bei der aws erarbeitet. „In meiner bisherigen Funktion habe ich mit meinem Team internationale und regionale Unternehmen bei Innovations- und Investitionsvorhaben unterstützt. Diese Erfahrung möchte ich nun in die aws einbringen.“

Mit April startet Tanja Spennlingwimmer als neue Geschäftsfeldleiterin für Entrepreneurship, IP (Intellectual Property) und Deep Technologies bei der aws. In diesem Geschäftsfeld ist sie für drei Abteilungen zuständig. Darin werden nicht nur Förderungsprogramme, wie etwa aws Seedfinancing zur Frühphasenfinanzierung von hochtechnologischen und innovativen Unternehmen, sondern auch die aws Initiativen im Bereich des Innovationsschutzes als auch Wettbewerbe wie der Staatspreis Innovation oder Jugend Innovativ organisiert und abgewickelt. Mit einem Team von rund 60 Expertinnen und Experten wird Spennlingwimmer innovative Unternehmen und Start-ups umfassend begleiten.

„Im Geschäftsfeld Entrepreneurship / IP / Deep Technologies sind erfolgreiche und stark nachgefragte Programme verankert, die von einem kompetenten und erfahrenen Team professionell umgesetzt werden“, so Spennlingwimmer: „Ich freue mich darauf, diese Programme gemeinsam mit unseren Share- und Stakeholdern und mit den Kompetenzen im Team und von unseren Netzwerkpartnern, zielgruppengerecht weiterzuentwickeln.“

„Als aws unterstützen wir Unternehmen in allen Phasen von der ersten Idee bis hin zum internationalen Markterfolg. Diese umfassende Unterstützung wird auch im Geschäftsfeld Entrepreneurship / IP / Deep Technologies abgebildet. Hier werden erste unternehmerische Schritte ebenso begleitet, wie hoch-innovative Start-ups und KMU bei der Entwicklung und Absicherung ihrer Produkte. Wir freuen uns mit Tanja Spennlingwimmer eine erfahrene Expertin für die Weiterentwicklung dieses Geschäftsfeldes gewonnen zu haben. Von ihrer Managementkompetenz als auch ihrem Know-how in den Bereichen Start-ups, Förderungen und Investments werden die aws und vor allem die von uns unterstützen Unternehmen profitieren“, sagen Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister, aws Geschäftsführende.

Spennlingwimmer ist Doktorin des Wirtschaftsrechts und hat zudem einen MBA in Professional Finance der Executive Academy der WU Wien und der Harvard Business School sowie einen Master of Law und Master of Arts für Internationales Management. Die gebürtige Oberösterreicherin ist begeisterte Seglerin und freut sich darauf mit ihrem Team die Segel richtig zum Wind zu setzen.

