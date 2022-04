Anaqua bringt PATTSY WAVE Management-Software auf den europäischen Markt

Boston (ots) - Anaqua lokalisiert Management-Tool der nächsten Generation, um europäische IP-Experten bei der Steigerung der Effizienz zu unterstützen

Anaqua, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, hat heute die Expansion seiner Management-Plattform der nächsten Generation PATTSY WAVE® auf den europäischen Markt bekanntgegeben. Die Freigabe folgt auf den großen Erfolg der jüngsten Erweiterungen von PATTSY WAVE in Nordamerika.

Mit dieser Erweiterung haben IP-Profis in Europa nun Zugriff auf die Software - einschließlich vollständig lokalisierter französischer und deutscher Versionen - die weiterentwickelt wurde, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Effizienz zu steigern, die IP-Verwaltung zu vereinfachen und die Genauigkeit bei der Dateneingabe zu verbessern. Dies ermöglichen die jüngsten Erweiterungen von PATTSY WAVE, zu denen integrierte Analysen zur Entscheidungsunterstützung, dynamische Dashboards, der direkte Zugriff auf die Verwaltung von IP-Zahlungen und bidirektionales Dokumentenmanagement gehören.

"Anaqua hat PATTSY WAVE erheblich weiterentwickelt, seit es durch die Übernahme von O P Solutions im Jahr 2020 als IP-Management- und -Automationstool angeboten wurde" so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir haben in die Plattform investiert und sie erweitert, um den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. IP-Prozesse bestehen aus vielfältigen Aufgaben. Wir freuen uns sehr, mit dieser Version, die nun auch auf dem europäischen Markt erhältlich ist, in diesen wichtigen Bereichen tätig zu werden."

Das Datenmanagement ist nach wie vor das Herzstück von IP-Abteilungen, die mit einem hohen Aufkommen an Korrespondenz, der Einhaltung wichtiger Fristen und der Verwaltung von IP-Daten konfrontiert sind. Mit PATTSY WAVE können IP-Teams effizienter arbeiten und Risiken minimieren, die mit dem Monitoring sensibler Patent- und Markeninformationen verbunden sind. Das leistungsstarke Tool steigert auch die Produktivität, indem es wiederholende Aufgaben automatisiert und Echtzeit-IP-Daten auf einer Plattform bereitstellt.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn.

