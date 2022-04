Katze Pushinka mit ihrer ukrainischen Familie wiedervereint

Vergangene Woche übergab das TierQuarTier Wien Katze Pushinka wieder an ihre ukrainische Familie, die Anfang März vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen musste.

Wien (OTS/RK) - Zu einem ganz besonderen und emotionalen Wiedersehen kam es vergangene Woche im TierQuarTier Wien. Katze Pushinka konnte nach gut einem Monat im TierQuarTier an ihre aus der Ukraine geflüchtete Familie übergeben werden.



Es war Anfang März als eine dreiköpfige Familie vor dem Lieferanteneingang des TierQuarTiers mit einem grünen Transporter in den Händen stand. Eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter, Luba Z., und ihre zwei Kinder erklärten mithilfe eines Online-Übersetzungstools, wegen des Krieges auf der Flucht zu sein. Ihre Katze, die zweijährige Pushinka, wollten sie nicht sich selbst überlassen und haben sie daher auf der tage- und nächtelangen Flucht mitgenommen. Die Langhaarkatze hätte im engen Transporter zu viel Stress und komme einfach nicht zur Ruhe, erklärte die Mutter unter Tränen. Weiters wusste die Familie nicht, wo und wie sie in Zukunft leben wird. Die Unsicherheit und diese Lebensumstände wollte die Familie Pushinka nicht länger zumuten und hat sie deswegen in die Obhut des TierQuarTiers übergeben. „Schön wäre es“, sagte Luba Z., „wenn wir Fotos von ihr in ihrem neuen Zuhause sehen könnten“. Daher übernahmen wir Pushinka in der Hoffnung, der Familie etwas Last von den Schultern zu nehmen.



Die ersten Tage nach ihrer Ankunft zog sich Pushinka zwar noch zurück, bald jedoch lernten wir Pushinka, deren Name übersetzt in etwa "flauschig" bedeutet, als menschenbezogene, freundliche und tiefenentspannte Katze kennen. „Die Tage vergingen und Pushinkas Schicksal, sowie das ihrer Familie, ließ uns nicht los. Deshalb beschlossen wir, dass Pushinka und ihre Familie – nach allem was sie durchmachen mussten - die Chance haben sollten, zusammen zu sein“, so Betriebsleiter Thomas Benda. „Wir organisierten eine Übersetzerin, die bei Pushinkas Familie anrief und sich nach der aktuellen Lage der Familie erkundigte. Es stellte sich heraus, dass die Familie mittlerweile eine Bleibe gefunden hatte und Pushinka wahnsinnig vermisste.“, ergänzt Benda.



Am vergangenen Montag war es dann so weit. Gut ein Monat, nachdem sie Pushinka in Hoffnung auf ein besseres Leben bei uns ließen, konnte die Familie ihre "Pushinki" wieder in die Arme schließen. Das Wiedersehen war sowohl für die Familie als auch für uns sehr emotional und die Freude war riesig. „Sie kommt wieder nachhause – zu ihrer Familie“, sagte Luba Z., als sie Pushinka wiedersah. Und das schöne ist: sie müssen sie nie wieder gehen lassen.



Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.



