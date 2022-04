Fuchsbabys im Tierschutzhaus Vösendorf wohlauf

Online-Community tauft Fuchsbabys auf Fix, Foxi, Cap und Capper

Wien/Vösendorf (OTS) - Nachdem letzten Mittwoch 4 Fuchsbabys ins Tierschutzhaus in Vösendorf gebracht wurden, war nicht sicher, wie sich der Gesundheitszustand nach der langen Zeit ohne Nahrung nach der Rettung entwickelt. Seit sie rund um die Uhr von den PflegerInnen des Tierheims versorgt und von Hand aufgezogen werden, geht es ihnen derzeit den Umständen entsprechend gut. Langfristig ist es geplant, die Tiere wieder in ihren natürlichen Lebensraum auszuwildern und eine Fehlprägung auf den Menschen zu verhindern.

Neben einem neuen (vorübergehenden) Zuhause haben die kleinen Racker nun auch neue Namen bekommen. Auf den Social Media Kanälen von Tierschutz Austria konnten die knapp 50.000 Follower und Abonnenten ihre Namensvorschläge einbringen und darüber abstimmen. Die Füchse sind nun auf die Namen Fix & Foxi (Weibchen) und Cap & Capper (Männchen) getauft wurden.

Die Füchse wurden in Brunn am Gebirge unter einem Schiffscontainer gefunden. Entdeckt wurden sie, da sie die ganze Nacht hindurch lautstark nach der Mutter schrien. Erst wenige Tage zuvor kamen 6 junge Füchse aus Enzersdorf im Thale nach Vösendorf, nachdem sie in einem Stadel gefunden wurden.



"Bei der Entdeckung solch junger Wildtiere ist es sehr wichtig, das Geschehen lange zu beobachten und nicht sofort einzugreifen; vielleicht ist das Muttertier ganz in der Nähe. Im Falle unserer Füchschen war das leider nicht der Fall; nach langer Zeit des Wartens wurden sie deshalb gerettet und zur Versorgung in unser Tierschutzhaus gebracht.", informiert Präsidentin Madeleine Petrovic, was zu tun ist, wenn man Wildtiere entdeckt.



"Wildtiere in Not"



Bilder der geretteten Füchse

(c) Tierschutz Austria; auf E-Mail-Anfrage Bilder in anderem Format möglich

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kampagne und Presse

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at