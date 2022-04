foodwatch Osterschoko-Preis-Check: Gleiche Produkte im Osterhasengewand bis zu 178% teurer

Abzocke im Oster-Outfit inakzeptabel

Wien (OTS) - foodwatch Österreich hat in den vergangenen Tagen die Preise von Osterschokolade mit entsprechenden ganzjährig erhältlichen Produkten verglichen – und teilweise extreme Preissprünge entdeckt: Spitzenreiter im – nicht erschöpfenden – foodwatch Preis-Check sind Raffaello. Das Kokos-Mandel-Konfekt ist im Osterhasten-Kostüm in einigen Supermärkten um 178 Prozent teurer als in der regulären Box. Die bekannte Toblerone-Schokolade, wenn sie im Osterhasen-Outfit daherkommt, ist in manchen Supermärkten ebenfalls fast drei Mal so teuer. Manner Neapolitaner Schnitten kosten mit Küken und Lämmchen drauf das Doppelte. Kinderschokolade wird mit Oster-Bastelbogen um 21 Prozent teurer.

Die teils enormen Preisaufschläge sind nicht leicht zu erkennen. Auf dem Supermarktregal ist der Grundpreis eines Lebensmittels zwar meist angegeben. Im Fall der untersuchten Schokoladen bezog er sich je nach Supermarkt auf 100 g oder 1 kg der Ware. Doch die Angaben sind oft sehr klein gedruckt und damit schwer lesbar.

Heidi Porstner, Leiterin von foodwatch Österreich, ergänzt: „Den Preisunterschied zwischen „normalen“ und Osterprodukten erkennt man erst dann, wenn man die Grundpreise vergleicht. Aber wer hat vor Ostern schon die Zeit, sich mit dem Kleingedruckten herumzuschlagen?“ Im foodwatch Preis-Check wurde zum Beispiel die 100 g Packung Toblerone um € 2,29 gesehen, während im selben Supermarkt die deutlich kleinere 40 g Toblerone in der Osterverpackung € 2,49 kostete. Porstner erklärt: „Erst wenn man die 100 g-Preise vergleicht, merkt man, was los ist: Wer würde für eine normale Toblerone 100 g-Packung € 6,23 bezahlen? Das ist für uns weder durch Marketing- noch durch Produktionsmehrkosten erklärbar. Manche Hersteller und Händler ziehen uns zu Ostern mit solchen Preissteigerungen ordentlich das Geld aus der Tasche.“

Das Fazit von foodwatch Österreich: Sobald die Naschereien als Osterhase oder Lämmchen verpackt sind, wird auf den Normalpreis ordentlich draufgeschlagen. Das ist für die Konsument*innenschutz-Organisation inakzeptabel. Porstner gibt abschließend Konsument*innen einen Tipp: „Kaufen Sie die üblichen Produkte ohne Osterverpackung und stellen Sie Ihr Osternest selbst zusammen.“

Das ORF-Konsument*innenmagazin „konkret“ berichtet heute Abend über den Osterschoko-Preis-Check von foodwatch Österreich: um 18:30 Uhr auf ORF2.

Die Fotostrecke zum gesamten Osterschoko-Preis-Check gibt’s hier

Über foodwatch Österreich:

foodwatch Österreich ist Teil von foodwatch e. V. mit Sitz in Deutschland. Die NGO setzt sich mit ihren Kampagnen für die Rechte der Konsument*innen im Lebensmittelbereich ein. foodwatch ist unabhängig von Regierungen und der Lebensmittelindustrie. Als unabhängiger, spendenfinanzierter Player geht foodwatch keine Kooperationen mit Unternehmen oder politischen Institutionen ein. So kann die NGO unabhängig und glaubwürdig Missstände aufzeigen und frei agieren.

Das regt mich auf! Plattform für Konsument*innen: Haben Sie auch Produkte gefunden, die Sie ärgern? Laden Sie sie hier hoch und helfen Sie so mit, Kostenfallen und irreführende Produktversprechen aufzudecken. www.dasregtmichauf.at

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Porstner, Leitung foodwatch Österreich, Tel: 0660 10 75 327

Lisa Kernegger, Leitung foodwatch Österreich, Tel: 0660 10 75 328

E-Mail: presse @ foodwatch.at



foodwatch Österreich

Turmburggasse 5/4

1060 Wien



foodwatch Österreich ist Teil von foodwatch e. V. mit Sitz in Deutschland, Vereinsregister Berlin Charlottenburg: VR 21908 B, Vorstand: Jörg Rohwedder und Dr. Chris Methmann