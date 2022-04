Zierfuß: Gewalt-Prävention an Schulen muss flächendeckend ausgebaut werden

Treffsichere Gesamtstrategie nach wie vor ausständig – Gewalt-Prävention muss über Einzelprojekte hinausgehen

Wien (OTS) - „Gewalt-Prävention an Schulen muss flächendeckend ausgebaut werden und darf nicht auf Einzelprojekte, die lediglich auf Nachfrage stattfinden, reduziert werden“, so der Bildungssprecher der Volkspartei Wien Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts des präsentierten Projekts „Gewalt und Hass – Prävention an Schulen: die Rechtsanwaltschaft klärt auf“. Grundsätzlich handle es sich dabei um ein sinnvolles und begrüßenswertes Projekt, das jedoch in eine treffsichere Gesamtstrategie eingebettet werden muss.

Diese Strategie fehle jedoch nach wie vor. Trotz mehrerer Runder Tische zum Thema in der Vergangenheit, sei von den angekündigten Maßnahmen nur wenig übriggeblieben. Abgesehen von einer Online-Broschüre gehen die konkreten Gewaltpräventionsmaßnahmen an den Schulen nicht über teure Einzelprojekte an einigen wenigen Schulen hinaus. So werde das 2020 gestartete Projekt „Respekt: Gemeinsam stärker“ derzeit lediglich an zehn Schulstandorten durchgeführt. „Das ist definitiv zu wenig. Gewalt-Prävention muss niederschwellig und flächendeckend an allen Wiener Schulen stattfinden“, so Zierfuß abschließend.

