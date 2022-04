Bundesheer: Truppenübungsplatz Bruckneudorf wird modernes Ausbildungszentrum

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übergibt Kreuzbau und Infanterie-Schießsimulator an die Truppe

Wien (OTS) - Heute Dienstag, den 5. April 2022, übergab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den vierten und somit letzten generalsanierten Kreuzbau des Truppenübungsplatzes Bruckneudorf an die Truppe und eröffnete parallel dazu eine hochmoderne Ausbildungsanlage: den Infanterie-Schießsimulator.

Dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Es ist meine Pflicht, der Truppe im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten jene Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die Ausbildungs- und Übungsvorhaben ermöglichen. Mit der Generalsanierung der Unterkünfte und der Übergabe des Schießsimulators an die Truppe, ist die Infrastruktur am Truppenübungsplatz Bruckneudorf, gemessen an internationalen Standards, ebenbürtig.“

In der Jahren 1980 bis 1984 wurden sowohl das Wirtschaftsgebäude, als auch die vier markanten Kreuzbauten in der Benedek-Kaserne in Bruckneudorf generalsaniert. In knapp 40 Jahren intensiver Nutzung durch übende Verbände und diverser Kurse, war es notwendig, diese Objekte an zeitgemäße Anforderungen der übenden Truppe anzupassen. Beginnend mit 2008 wurde in einzelnen Bauabschnitten ein Kreuzbau nach dem anderen generalsaniert. Mit der Fertigstellung des Objektes 109 sind nun alle vier Kreuzbauten komplett saniert. Er bietet 104 Personen in vorwiegend Dreibettzimmern eine moderne Unterkunft. Die Gesamtkosten für die Sanierung, welche etwa ein Jahr dauerte, beliefen sich auf 4,1 Millionen Euro.

Modernste Technologie: Schießsimulator für die Infanterie: SATT – Small Arms Tactical Trainer

Der Small Arms Tactical Trainer dient als Ausbildungsmittel zum Erlernen, Trainieren und Anwenden der Schieß- und Gefechtsausbildung im Trupp- bis Gruppen-Rahmen („Führen des Feuerkampfes mit Infanteriewaffen“) und zählt weltweit zu den modernsten seiner Art. Bei diesem System können „Grenz-Situationen“, die im Frieden aus Sicherheitsbestimmungen nicht möglich sind, trainiert und evaluiert werden. Nach jedem Szenario erhalten die übenden Soldaten ein qualitatives Feedback sowie eine Analyse zum Übungsverlauf, zur Effektivität der Trefferleistung und eine Fehlerkorrektur zur Verbesserung ihres Trainings. Mit dem Standort Bruckneudorf sind nun fünf dieser Systeme beim Bundesheer im Einsatz, zwei weitere sind geplant.

