Mittwoch, 6.4.2022: Hybrid-Pressegespräch der Windkraft Simonsfeld zu Vorstandwechsel und Strategie für die Energiewende

Ernstbrunn (OTS) - Markus Winter (Vorstand Technik) und Alexander Hochauer (Vorstand Finanzen) folgen Gründer Martin Steiniger nach, die Ziele des niederösterreichischen Bürger*innen-Beteiligungs-Unternehmens sind wichtiger denn je: Durch den raschen Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken die Energiewende beschleunigen, die Klimakrise stoppen und die Energie-Unabhängigkeit forcieren.

Bei dem Hybrid-Pressegespräch zur Vorstellung der neuen Vorstände präsentieren Markus Winter und Alexander Hochauer ihre strategischen Ziele für das Unternehmen, die Leistung der erneuerbaren Energien und die politischen Voraussetzungen für die Energiewende

Mittwoch, 6. April 2022, 9:30 Uhr

Präsenz: Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn

Virtuell: Webex-Link Pressegespräch Windkraft Simonsfeld, 6.4. 9:30

(Link aktiv ab 9:15 Uhr)



Bitte um Anmeldung unter kommunikation@wksimonsfeld.at, damit wir Ihnen noch organisatorische Details für die Teilnahme über Webex zur Verfügung stellen und Ihnen im Anschluss an das Pressegespräch die Unterlagen zusenden können.

Über die Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 158.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren an der Energiewende und beschäftigt insgesamt 82 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

www.wksimonsfeld.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Birgitt Kleinschek

Leitung Kommunikation / Windkraft Simonsfeld

+43 664 6181306

birgitt.kleinschek @ wksimonsfeld.at