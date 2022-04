JP Immobilien mit modernem Außenauftritt

Neue Werbelinie des Unternehmens

Wir sind erfolgreiche Immobilienentwickler auch und vor allem, weil wir nicht nur Häuser, Wohnungen und Hotels entwickeln, sondern auch unser Unternehmen stetig weiterentwickeln. Mit der neuen Werbelinie bekommt das Unternehmen eine frische Fassade, die unseren Ansprüchen an Innovation und Kundenorientierung gerecht wird Dr. Daniel Jelitzka, Geschäftsführender Gesellschafter

Wien (OTS) - „Wir haben was für Sie“ lautet die Botschaft der Wiener JP Immobilien Gruppe. Der Relaunch soll verstärkt das transportieren, was das Unternehmen ausmacht: JP Immobilien sind die „Wohnspezialisten“ – von der 500 Euro-Miete bis hin zum 10 Millionen Penthouse, vom Hotelzimmer bis zum Serviced Apartment und darüber hinaus Marktführer im Zinshaus-Bereich in Wien.

Die neue Kampagne von JP Immobilien zeigt die ganze Bandbreite des Unternehmens, das ein Wohnangebot samt professioneller Beratung in jeder Preisklasse bereithält, jedes in höchster Qualität und auf dem neuesten Stand der technologischen Innovation. Mehr Farben, ein modernisiertes Logo und eine Imagekampagne bringen es auf den Punkt: „Wir haben was für Sie“. Da heißt es dann „Von klein bis Oho“ oder „Von EG bis Palais“, um zu zeigen, dass JP die Wohnspezialisten sind.

Die Kampagne

Das von vielen Gebäuden in Wien bekannte Logo des Unternehmens wurde sanft modernisiert. Der Werbeauftritt wurde mit verschiedenen Farben und Bildern unterlegt.

Die Kampagne wurde von DODO entwickelt und weist mit einer Reihe von Sujets auf das breite Angebot des Immobilienunternehmens hin. Von Miet- und Eigentumswohnungen über Vorsorge-Angebote bis hin zur Hotelentwicklung reicht das Portfolio von JP, das sich in der Werbelinie widerspiegelt.

Ab 10. April wird eine gebrandete Straßenbahn über den Ring fahren und zeigen, dass JP Immobilien in der ganzen Stadt in allen Segmenten unterwegs (oder: auf Schiene) ist.

Über JP Immobilien

„Wir haben was für Sie“ lautet das Motto von JP Immobilien. Die JP Immobilien Gruppe wurde 1996 von Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan gegründet. Bis heute wurden von der JP Immobilien Gruppe rund 520 Projekte in Österreich – mit Schwerpunkt Wien – entwickelt und realisiert. Die JP Immobilien Gruppe ist in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung (jährlich rd. 600 Objekte), Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser (derzeit befinden sich rd. 120 Zinshäuser im Eigentum der JP Immobilien Gruppe), Bauträger (derzeit werden rd. 200.000 m² entwickelt und jährlich rd. 300 Wohnungen errichtet) und Hospitality (derzeitiger Bestand 14 Hotels mit rd. 2.200 Zimmern).

Mit dem hohen Anspruch, Wohnbedürfnisse und Trends frühzeitig zu erkennen und in die Projekte einfließen zu lassen, erarbeitet das Unternehmen ganzheitliche Immobilien-Lösungen. Neben Service, Qualität und Innovation setzt JP Immobilien auch gezielt auf visionäre Ansätze, welche u.a. zur Auslobung des jährlichen Architekturkonzeptpreises „Superscape“ (http://www.superscape.at) geführt haben. Hinzu kommt individuelle und professionelle Betreuung auf höchstem Niveau.

Die JP Immobiliengruppe ist zur Zeit der größte private innerstädtische Bauträger in Wien (1. bis 9. Bezirk) und der führende Vermarkter im Bereich von Wohnimmobilien und Vorsorgewohnungen.

https://www.jpi.at/

