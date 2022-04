Leona König sucht am 8. April bei „Starmania 22“ in ORF 1 nach jungen Talenten

Passionierte Förderin von begabtem Nachwuchs ist ab 20.15 Uhr Gastjurorin

Wien (OTS) - Sie ist Expertin, wenn es darum geht, neue Talente zu entdecken: Am Freitag, dem 8. April 2022, wechselt Leona König live ab 20.15 Uhr in ORF 1 aus dem Klassik-Bereich ins „Starmania 22“-Studio. Sie ist in der vierten Finalshow Gastjurorin! Die Kulturinitiatorin tut dabei das, was ihr besonders am Herzen liegt – die nächste Generation von Musikerinnen und Musikern unterstützen. In welchen der acht verbleibenden „Starmaniacs“ sie wohl das Potenzial sieht, es im Musikbusiness ganz weit zu bringen? Für das Publikum, das mit seinen liebsten „Starmaniacs“ mitfiebert, gibt es beste Unterhaltung und emotionale Fernsehmomente. Welche sechs Kandidatinnen und Kandidaten ein Ticket für die nächste Runde nach der einwöchigen Osterpause lösen können, verrät Moderatorin Arabella Kiesbauer. Ö3-Star Philipp Hansa versorgt die Zuseherinnen und Zuseher mit amüsanten Kommentaren und spannenden Infos über die „Starmaniacs“. In der vierten Finalshow gibt es außerdem ein überraschendes Wiedersehen: Der in der vergangenen Woche ausgeschiedene Kandidat Martin Furtlehner kehrt zu „Starmania 22“ zurück, da Nadja Inzko die Show verlassen hat.

„Starmania 22“-Jury mit erfahrenem Talent-Scout

Dass sie den richtigen Riecher für hochbegabte Musikerinnen und Musiker hat, beweist Leona König immer wieder – am 8. April bringt die Kulturinitiatorin ihre Expertise mit zu „Starmania 22“. Seit einigen Jahren setzt sich Leona König mit der jährlichen Vergabe des Musikförderpreises „Goldene Note“, der im Rahmen einer Gala im ORF-2-Hauptabend verliehen wird, für die Förderung hochbegabter Nachwuchstalente im Bereich der klassischen Musik ein. Seit 2020 moderiert sie das ORF-Nachwuchsförderformat „Stars & Talente“, das junge Künstlerinnen und Künstler mit etablierten Musikstars aus dem Bereich der Klassik zusammenbringt. Bei der „Austria-Gala“ im selben Jahr wurde Leona König für ihren Einsatz im Dienst der Nachwuchsförderung als „Österreicherin des Jahres“ in der Kategorie Kulturerbe ausgezeichnet. Leona König: „Es ist ein schönes Gefühl als Gründerin der Klassikshow ‚Goldene Note‘ in der Jury von ‚Starmania‘ dabei zu sein. Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben ein ganz hohes Gesangsniveau. Daher kommt es auf die Persönlichkeit an, die sie auf der Bühne ausdrücken können. Das möchte ich ehrlich bewerten und werde dafür als langjährige Suchende von Talenten meine Erfahrung einbringen.“

Martin Furtlehner statt Nadja Inzko auf der „Starmania 22“-Bühne

„Starmaniac“ Nadja Inzko wird in der vierten Finalshow von „Starmania 22“ am Freitag nicht auf der Bühne stehen. Die 26-jährige Sozialpädagogin aus Klagenfurt in Kärnten hat sich dazu entschlossen, die Show zu verlassen. Nadja Inzko: „Aus persönlichen Gründen und eigenem Empfinden, nicht mehr an der Show teilnehmen zu können, möchte ich mich bei allen, die mich auf der Reise begleitet haben, bedanken. Ich habe so viel gelernt und mitgenommen, habe mich persönlich weiterentwickeln können, aber auch erkannt, dass ich meinen Weg anders gestalten möchte. Das Ende meiner Teilnahme bei ‚Starmania 22‘ ist nicht das Ende meiner Musik. Ihr werdet mit Sicherheit noch von mir hören – das verspreche ich!“ An ihrer Stelle kehrt der Niederösterreicher Martin Furtlehner, der in der letzten Show ausgeschieden ist, ins Feld der Kandidatinnen und Kandidaten zurück.

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

