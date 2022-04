Hoch hinaus: Der neue Pankl Tower bietet künftig moderne Wohneinheiten für Fachkräfte

Sagacker 2: So lautet die Adresse des neuen Pankl Towers in Kapfenberg. Dafür wurde in den letzten zwei Jahren das Rio Hochhaus saniert, um moderne Wohnräume zu schaffen.

Wir wollten mit dem Pankl Tower leistbare Wohnmöglichkeiten in und für die Region schaffen: Zum Beispiel für Lehrlinge, für Mitarbeiter:innen mit längerer Anreise oder für neue Mitarbeiter:innen bis sie eine eigene, langfristige Unterkunft gefunden haben. Wolfgang Plasser, Pankl CEO

Kapfenberg (OTS) - Wohnraum für Fachkräfte schaffen: Unter diesem Motto wurde das alte Rio-Hochhaus in Kapfenberg von KTM-Chef und Pankl-Eigentümer Stefan Pierer gekauft und saniert. Dabei wurde ein moderner Wohnkomplex geschaffen, der vor allem Fachkräften und Lehrlingen, die weiter weg wohnen, eine leicht zugängliche und leistbare Wohnmöglichkeit in der Obersteiermark bieten soll.

In der Region ist Pankl Racing Systems bereits als attraktiver Arbeitgeber bekannt. Dieses Image möchte man auch über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus kommunizieren. Dass man dafür modernen und leistbaren Wohnraum schafft, um den Zuzug für neue Fachkräfte zu erleichtern, ist nur der nächste logische Schritt. Zusätzlich möchte man mit dem Pankl Tower ein Angebot für Jugendliche aus entfernten Regionen schaffen, um ihnen die Lehre in Bruck/Mur bzw. Kapfenberg leichter zu ermöglichen. Von Pankl wurden bereits fünf Wohnungen angemietet, auch die voestalpine nutzt dieses Angebot. Die restlichen Wohnungen können auch von anderen Personen angemietet werden.

Leben im Pankl Tower

Der Tower besteht aus 39 Wohneinheiten.

Der Komplex beinhaltet hochwertige 2- bzw. 3-Raum Wohnungen.

Jede einzelne Wohnung ist mit Küche, Bad und Balkon ausgestattet.

Die Lage des Towers ist sehr zentral: Bahnhof, Autobahn, Einkaufsmöglichkeiten oder Naherholung liegen in unmittelbarer Reichweite.

Für alle Bewohner:innen zugängliche Waschküche ist vorhanden.

Das Hochhaus ist an das Kapfenberger Fernwärmenetz angeschlossen.

Die Monatsmieten betragen für die 51 m²-Wohnung 562 Euro bzw. für die 74 m²-Wohnung 805 Euro inklusive Betriebskosten.

Die Wohnungen sind ab April 2022 verfügbar. Interessierte Mieter können die Wohnungen bereits besichtigen.

Kontakt: Günther Essenko, 0664 763 50 35, Mail: guenther.essenko@a1.net

Heimat auf Zeit

Pankl Racing Systems versucht geflüchteten Menschen aus der Ukraine so gut es geht zu helfen. Neben internen Spendenaktionen bei Pankl und SHW für ukrainische Flüchtlinge, stellen Pankl und die Pierer Immoreal fünf Wohnungen für ukrainische Flüchtlingsfamilien in Kapfenberg zur Verfügung. Zusätzlich stellt Pankl bei Bedarf auch geflüchtete Personen ein und bietet in diesem Zuge auch Deutschkurse an.

Herausforderung Wachstum: Mit alternativen Benefits dem Fachkräftemangel gegenwirken

Auch die nächsten Jahre stehen bei Pankl im Zeichen des Wachstums. Um diesen gemeinsam zu bewältigen, werden jetzt kräftig Fach- und Nachwuchskräfte gesucht. Neben dem Pankl Tower soll künftig auch die Pankl Academy als zentrale Drehscheibe für Aus- und Weiterbildung im Konzern noch stärker forciert werden, um die Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten verstärkt als Benefit einzusetzen.

Zudem wird dort auch ein starker Fokus auf die eigene Gesundheit gelegt: Neben der Erweiterung des Gesundheitsförderprogramms soll durch ein erhöhtes Sportangebot nicht nur ein stärkerer Fokus auf die persönliche Fitness gelegt werden, sondern auch auf den Teamzusammenhalt. Dadurch soll die persönliche Zufriedenheit im Unternehmen weiter gesteigert werden.

Noch mehr Frauen für technische Berufe begeistern

Mittlerweile weißt Pankl eine Frauenquote von über 30% auf, im High-Performance-Werk liegt der Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen sogar bei 50%. Der Wert ist letztendlich auch den Mühen geschuldet, dass Pankl es geschafft hat, eine Arbeitsumgebung in der Produktion zu schaffen, die nicht auf die körperliche Anstrengung zielt, sondern genaues Arbeiten erfordert.

Im Industrievergleich ist die Quote der weiblichen Mitarbeiter:innen eine sehr hohe, jedoch kein Grund mit Maßnahmen zur Steigerung der Frauen in der Industrie aufzuhören. In Kooperation mit der Stadtgemeinde Kapfenberg und den städtischen Kindergärten, können ab nächstem Kindergartenjahr auch Kinder in der Anmeldung berücksichtigt werden, die ihren Wohnsitz nicht in Kapfenberg haben, aber bei Pankl arbeiten. Somit möchten wir die Kinderbetreuung in die Nähe des Arbeitsplatzes holen.

