GrECo baut auf zehnjährige Kooperation mit der Erste Group und den Sparkassen

Manfred Siegl wird Head of Erste Group Cooperation in der GrECo International Holding

Künftig werde ich die Kooperation mit der Erste Group und den Sparkassen in allen Märkten der Bankengruppe verantworten sowie neue Vertriebswege erschließen Manfred Siegl 1/2

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Regional Manager der VMG, gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Marktposition der VMG weiter ausbauen. Gernot Voith 2/2

Wien (OTS) - GrECo, Österreichs größter Risiko- und Versicherungsmanager, ordnet die bereits mehr als zehnjährige Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner Erste Group im Bereich des Kommerzkundengeschäfts neu. Manfred Siegl, General Manager der VMG Versicherungsmakler GmbH, wechselte mit April 2022 in die GrECo International Holding, als „Head of Erste Group Cooperation“. Er ist für die gruppenweite Zusammenarbeit und die Stärkung der Partnerschaft mit der Erste Group inklusive Sparkassen verantwortlich. „Künftig werde ich die Kooperation mit der Erste Group und den Sparkassen in allen Märkten der Bankengruppe verantworten sowie neue Vertriebswege erschließen“ , kündigt der Versicherungsmanager an.

Manfred Siegl begann seine Versicherungskarriere 2000 als Vertriebsmitarbeiter bei AXA. Im Jahr 2005 wechselte er zur VMG, wo er ab 2019 General Manager war. In dieser Zeit konnte er umfangreiche Erfahrungen in der Bankenversicherung sammeln und enge Beziehungen zu den verschiedenen Interessensgruppen innerhalb der Bank aufbauen.

Der unabhängige Versicherungsmakler VMG wurde von der Erste Bank gegründet und ist seit 2010 Teil der GrECo Gruppe. Die VMG bleibt als selbstständiges Unternehmen bestehen und kümmert sich mit umfassendem Know-how und in gewohnter Servicequalität um seine Klienten – unterstützt durch die Marktstärke und dem weltweiten Service-Netzwerk der GrECo Gruppe.

Gernot Voith, derzeit Account Manager bei GrECo wechselt seinerseits in die VMG und übernimmt dort den Bereich Construction & Real Estate. Er ist seit 1987 in der Versicherungs- und Finanzbranche tätig. Nach verschiedenen Führungsaufgaben im Bereich Schaden, Kundenservice und Verkauf in der Generali Versicherungs AG war er ab 2012 Geschäftsführer bei diversen Versicherungsmaklern. 2021 begann er als Account Manager bei GrECo. Voith: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Regional Manager der VMG, gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Marktposition der VMG weiter ausbauen.“

Über VMG/GrECo

Die GrECo Gruppe, ein Familienunternehmen im Privatbesitz, bietet ihren Klienten individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement und ist Österreichs führender Versicherungsberater für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien 56 Niederlassungen und ca. 1.000 MitarbeiterInnen in 15 Ländern, davon rund 360 in Österreich geleitet. In Österreich ist GrECo in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind zentrale Elemente der umfassenden Dienstleistung und meist ein großes Plus gegenüber Mitbewerbern. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in über 200 Ländern weltweit vertreten.

