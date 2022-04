Programmänderung: Ex-Botschafter Scherba und Militärexperte Karner im Interview heute um 20:15 Uhr auf PULS 4

Wien (OTS) - Im "Newsroom LIVE Spezial" heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 ist Olexander Scherba, ehemaliger ukrainischer Botschafter in Österreich, live aus der Ukraine zugeschaltet. Scherba spricht über die möglichen Kriegsverbrechen in Butscha und schätzt die aktuelle Lage ein. Zudem ist der Offizier und Militärexperte Gerald Karner live im PULS 24 Studio. Gemeinsam mit Offizier Karner analysiert News-Anchor Thomas Mohr die aktuelle militärische Lage in der Ukraine.

Programmänderung: Aufgrund der angespannten Lage in der Ukraine musste der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba das für heute geplante Interview im "PULS 24 Newsroom LIVE" leider sehr kurzfristig verschieben. Aktuell wird nach einem passenden Ersatztermin gesucht.

"Newsroom LIVE Spezial“ am Montag, 4. April, um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App

