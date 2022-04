FP-Mahdalik gegen „Richtlinie Radverkehr Neu“ auf Kosten von Fußgängern und Autofahrern

Wien (OTS) - „Ich bin im Jahr 2021 über 8.000 Kilometer in Wien mit dem Radl gefahren und damit ca. doppelt so viel wie Leonore Gewessler und Ulli Sima zusammen in den vergangenen zehn Jahren. Darum weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das signifikant erhöhte Unfallrisiko vor allem bei Benutzern von E-Bikes bei geschätzten 90 Prozent am extrem rücksichtslosen Verhalten vieler Radfahrer liegt, die sich offenbar für unverletzlich bis unsterblich halten und Fußgänger sowie Auto- und Motorradfahrer bestenfalls als Verkehrsteilnehmer 3. Klasse betrachten. Die Wiener FPÖ wird daher weiter für ein gleichberechtigtes, friedliches Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer eintreten, statt Gefährdern am Drahtesel weiter kiloweise Puderzucker ins Gesäß zu blasen“, hält der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik in einer ersten Reaktion fest. (Schluss)oi/da

