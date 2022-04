Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur / Starkes Bekenntnis zu Kunst und Kultur

Das Land Niederösterreich und die Stadt St. Pölten initiieren ein spartenübergreifendes Festival mit internationaler Strahlkraft. Christoph Gurk gibt erste Details bekannt.

St. Pölten (OTS) - Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur lautet der Name einer neuen Veranstaltungsplattform, mit der sich die Landeshauptstadt im Jahr 2024 als lebendiges kulturelles Zentrum im niederösterreichischen Zentralraum vorstellt.



Die Tangente St. Pölten unter der künstlerischen Leitung von Christoph Gurk richtet sich an ein lokales, regionales und internationales Publikum. Das spartenübergreifende Angebot reicht von bildender und darstellender Kunst bis hin zu Performance, Musik und Literatur. Es soll weit über die Grenzen der Stadt und des Landes hinaus wirken und kulturtouristische Impulse setzen.

Über ein halbes Jahr, vom 30. April bis zum 6. Oktober 2024, ist im gesamten Stadtgebiet ein sozial inklusives, ökologisch und gesellschaftskritisch orientiertes Programm zu erleben. Es entwickelt seine Themen und Schwerpunkte aus der Geschichte der Stadt und führt sie in die Gegenwart.



Das Festival kooperiert mit bereits etablierten Kulturinstitutionen wie dem Festspielhaus, dem Landestheater oder dem Museum Niederösterreich, mit in Entwicklung befindlichen Einrichtungen wie der Ehemaligen Synagoge, dem KinderKunstLabor, und mit Akteur*innen der freien Szene wie Lames / Sonnenpark oder Cinema Paradiso. Soziokulturelle Projekte zielen auf Einbindung und Teilhabe der Menschen vor Ort und in der Region, insbesondere von Angehörigen strukturell benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Diese Vorhaben sind auf eine längere Laufzeit angelegt – und starten daher bereits vor 2024.



Christoph Gurk, künstlerischer Leiter des Festivals, sucht nach „Berührungspunkten zwischen Menschen, die im Alltag selten oder nur beiläufig miteinander in Kontakt treten. Kunst und Kultur ermöglichen uns, gemeinsam überraschende gedankliche und emotionale Erfahrungen zu machen. Das Festival will eine Öffentlichkeit herstellen, in der Menschen sich austauschen, miteinander streiten – und hoffentlich auch feiern.“



Der Titel Tangente St. Pölten und das Corporate Design wurden von der Berliner Agentur Double Standards im Rahmen eines geladenen Wettbewerbs entwickelt. Ein eigens gestaltetes Magazin wird ab heute an alle Haushalte in St. Pölten und der umliegenden Region verschickt, die neue Website ist ab sofort online.



Die Festivalgründung ist das Ergebnis eines nachhaltigen Entwicklungsprozesses, der mit der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas seinen Ausgang genommen hat. Im Laufe des Verfahrens wurden umfangreiche Pläne entwickelt, die bis ins Jahr 2030 hineinreichen. Sie haben zu einem neuen Schwung in der Kulturszene der Stadt und des Landes geführt.



Bürgermeister Matthias Stadler: „Die Tangente St. Pölten ist ein einzigartiges und ambitioniertes Format für Kunst und Kultur in St. Pölten. Es reagiert auf die Fragen der Zeit. Das Festival lädt Gäste aus nah und fern ein, die Vielfalt und kulturelle Dynamik der Landeshauptstadt zu erleben.“



Das ehrgeizige Vorhaben wird zu gleichen Teilen vom Land Niederösterreich und von der Stadt St. Pölten finanziert. In einer gemeinsamen Anstrengung bekennen sich beide Träger zur Förderung und Ermöglichung von Kunst und Kultur.



„Gerade in krisenanfälligen Zeiten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, „ist die verbindende Kraft von Kunst und Kultur wichtiger denn je. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur ein starkes Zeichen im Sinne einer nachhaltigen kulturellen Entwicklung der Stadt St. Pölten und des Landes Niederösterreich setzen.“





