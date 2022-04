NEOS setzen neue Maßstäbe für mehr Transparenz in Wien

Douglas Hoyos: „Mit NEOS in der Landesregierung wird die Stadtkommunikation Wiens nun erstmals transparent und für jede und jeden nachvollziehbar.“

Wien (OTS) - „Wien wird transparent – und das dank NEOS“, freut sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos über die neue digitale Plattform der Stadt Wien, mit der sich alle Bürger_innen selbst ein Bild machen können, wer wofür wieviel Steuergeld in einem Jahr für PR und Werbung ausgibt. „Vor allem die türkise Inseratenaffäre hat einmal mehr gezeigt, wie notwendig gerade jetzt vollste Transparenz ist, damit die Leute sehen, dass Politik auch anders geht. Mit NEOS in der Landesregierung wird die Stadtkommunikation Wiens nun erstmals transparent und für jede und jeden nachvollziehbar.“ Damit lösen NEOS ein weiteres Wahlversprechen ein, für mehr Kontrolle in der Inseratenpolitik zu sorgen und setzen somit in Wien neue Maßstäbe in Sachen Transparenz.

„Während wir NEOS halten, was wir versprechen, steckt die Bundesregierung im Krisenmodus fest“, sagt Hoyos. „Wo bleibt die Transparenz auf Bundesebene? Wofür gibt die Bundesregierung ihre Werbemillionen aus? Was wollen ÖVP und Grüne in Sachen Antikorruption unternehmen? Ich erwarte mir, dass Türkis-Grün dem rot-pinken Wiener Beispiel folgen und Transparenz endlich auch auf Bundesebene Einzug hält.“

