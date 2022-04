Rauch: Community Nursing als wichtige Weiterentwicklung im österreichischen Pflegesystem

Bereits mehr als 230 Community Nurses in Österreich im Einsatz

Wien (OTS) - „Bereits mehr als 230 Community Nurses haben ihre Arbeit aufgenommen, und tragen so zu einer verbesserten Versorgung in der Pflegelandschaft in Österreich bei,“ zeigt sich Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch im Rahmen der feierlichen Auftaktveranstaltung zum Pilotprojekt Community Nursing erfreut. Bei dem Event hatten die Community Nurses erstmalig die Gelegenheit, sich zu vernetzen. „Mit der Etablierung von wohnortnahen, aufsuchenden Unterstützungsangeboten in Pflege und Betreuung wird ein wichtiger Punkt im Regierungsübereinkommen umgesetzt. Dabei handelt es sich letztlich um eine essentielle Weichenstellung für unser System der Pflegevorsorge“, so Rauch.

„Wir haben in Wien ein dichtes Versorgungsnetz für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Mit den Community Nurses schaffen wir sinnvolle Ergänzungen, gerade was die Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit und Lebensqualität im Alter anbelangt. Im Rahmen der Pilotphase werden Community Nurses in sieben Wiener Bezirken zum Einsatz kommen“, so der Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker.

Insgesamt werden im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans rund 54,2 Mio. Euro bis Ende des Jahres 2024 investiert, um die Situation von Menschen im Alter, Menschen mit Pflegebedarf sowie die Situation ihrer Angehörigen zu verbessern. Durch den aufsuchenden Hausbesuch können die Community Nurses wichtige Präventionsarbeit leisten. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken, Wohlbefinden zu verbessern sowie den Verbleib von älteren Menschen im eigenen Zuhause nicht zuletzt durch Stärkung der Selbsthilfe von Betroffenen und deren Angehörigen zu ermöglichen.

„Lassen wir uns gemeinsam darauf ein, etwas Neues auszuprobieren. Wir können dabei wichtige Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen. Ich darf daher den Community Nurses alles Gute für die kommende Zeit in den Pilotprojekten wünschen,“ betont Rauch.

