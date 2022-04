Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Seit 20 Jahren macht der Töchtertag Mädchen Mut und gibt Einblick in spannende Berufe“

Heuer findet der Töchtertag am 28. April statt. Die Anmeldung für Mädchen läuft noch bis 19. April

Wien (OTS) - Vom Töchtertag zur erfolgreichen Informatikerin, Mechatronikerin oder Pilotin – in den letzten 20 Jahren besuchten rund 50.000 Mädchen an den jeweils letzten Donnerstagen im April zahlreiche Wiener Betriebe aus den Bereichen Technik, Digitalisierung, Naturwissenschaft und Handwerk – und entdeckten spannende Berufe für sich.

2002 fand mit nur einem Unternehmen und rund 200 Mädchen der erste Wiener Töchtertag statt. Am 28. April 2022 öffnen nun am 21. Wiener Töchtertag 190 Betriebe ihre Türen. Damit kehrt der Töchtertag nach zwei Jahren Online-Aktivitäten wieder als Live-Veranstaltung zurück. Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren haben noch bis 19. April die Möglichkeit, sich ein Unternehmen auszusuchen und sich online anzumelden. Zusätzlich wird 2022 mit dem Töchtertag KIDS das Angebot erstmals auf Volksschülerinnen ausgeweitet.

„Seit 20 Jahren macht der Wiener Töchtertag Mädchen Mut und gibt Einblick in spannende Berufe – eine Erfolgsgeschichte. Immer noch entscheiden sich manche Jugendliche auf Basis vorgefertigter, überholter Rollenbilder für Berufe. Gerade deshalb ist der Wiener Töchtertag so wichtig. Damit Mädchen interessante Jobs in Bereichen wie Technik, Digitalisierung, Naturwissenschaften und Handwerk entdecken können. Umso wichtiger ist es, bereits bei den Jüngsten anzusetzen. Mit dem Töchtertag KIDS zeigen wir heuer schon Mädchen im Volksschulalter die Vielfalt an Berufen“, so Töchtertag-Initiatorin, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Und: „Die Botschaft des Wiener Töchtertags ist: Seid mutig und traut euch alles zu!“, so Gaál.

Frauen in der Technik verdoppelt, weibliche Führungskräfte verdreifacht

Der Trend ist eindeutig: Der Anteil an weiblichen Studierenden im Bereich Technik hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt – wenn auch männliche Studierende hier immer noch dominieren. Einen deutlichen Anstieg gab es auch bei Frauen in Führungspositionen: Der jährliche Frauen.Management.Report der AK Wien belegt, dass der Anteil von Frauen, die in den 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs Führungspositionen ausüben, seit den Anfangsjahren des Töchtertags um rund zwei Drittel gestiegen ist. Insgesamt sind 2022 aber nur 8,9 Prozent der Führungskräfte weiblich.

Töchtertag-Netzwerk aus Schulen und Unternehmen

Die Bildungsdirektion für Wien erklärt den Töchtertag alljährlich als schulbezogene Veranstaltung. Damit können teilnehmende Mädchen vom Unterricht fernbleiben. Um möglichst viele Unternehmen dazu zu motivieren, für einen Schnuppertag ihre Türen zu öffnen, kooperiert der Töchtertag jedes Jahr mit der Wirtschaftskammer Wien, die den Aktionstag bei Wiener Betrieben bewirbt.

„Der Wiener Töchtertag ist ein tolles Zusatzangebot zur schulischen Berufsorientierung. Die Bildungsdirektion unterstützt den Töchtertag von Anfang an und wünscht: ‚Happy Birthday‘!“, so Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

„Die Geschichte des Töchtertags zeigt, wie wichtig den Wiener Unternehmen die Förderung von Frauen und Mädchen ist. Sehr gern öffnen sie jedes Jahr wieder ihre Türen und motivieren, mutig neue Wege zu gehen“, so die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Margarete Kriz-Zwittkovits.

„Mädchenförderung ist seit jeher im Fokus unserer Arbeit als Frauenservice Wien. Wir wollen Mädchen stärken ihren eigenen Weg zu gehen“, so Marion Gebhart, die Leiterin des Frauenservice Wien.

„Ich habe beim Töchtertag meinen Traumberuf gefunden“: Wichtige Impulse für die Berufswahl

Dass der Töchtertag inspiriert und bei der Berufswahl helfen kann, zeigen die Geschichten von Töchtertag-Besucherinnen der ersten Stunde. Sie haben den Sprung vom Töchtertag in ihren Wunsch-Beruf oder ihre Wunsch-Ausbildung gewagt.

Dirigentin Clara Maria Bauer erzählt: „Der Wiener Töchtertag 2007 hat mir eine neue Welt eröffnet. Damals durfte ich ausprobieren, die Wiener Symphoniker zu dirigieren. Heute bin ich Dirigentin und liebe meinen Beruf. Ich möchte jungen Frauen den Mut geben, ihre Träume ernst zu nehmen.“

Annika Appl ist Schülerin am TGM für Kunststofftechnik: „Beim Töchtertag habe ich Technikerinnen in verschiedenen Berufen kennengelernt. Das hat mich bestärkt, eine HTL zu besuchen. Ich finde es wichtig, dass Mädchen ihren eigenen Weg gehen.“

Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen

Erstmals werden heuer 15 Unternehmen ihre Türen auch für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufen öffnen, mit dabei etwa die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) sowie Wiener Wasser (MA 31). Im Rahmen einer Klassenexkursion lernen die Volksschülerinnen in Begleitung ihrer Lehrer*innen technische, digitale, naturwissenschaftliche und handwerkliche Berufe kennen und können Tätigkeiten vor Ort ausprobieren.

Online-Anmeldung bis 19. April möglich

Beim 21. Wiener Töchtertag können Mädchen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zwischen 11 und 16 Jahren einige Stunden in einem Unternehmen verbringen – entweder in einem Töchtertag-Betrieb, in dem ein Elternteil arbeitet, oder in einem anderen Unternehmen, das sie sich selbstständig auf toechtertag.at aussuchen. Da es sich um eine schulbezogene Veranstaltung handelt, haben die Mädchen an diesem Tag schulfrei.

Wiener Töchtertag zeigt Mädchen die Vielfalt der Berufswelt

Der Töchtertag motiviert Mädchen dazu, sich auch in die Bereiche Naturwissenschaften, IT, Handwerk und Technik vorzuwagen. Denn immer noch zeigen die Lehrlingszahlen, dass sich Mädchen und Burschen für unterschiedliche Berufe entscheiden.

Die häufigsten Lehrberufe in Wien (inklusive der Anzahl der Lehrlinge)

Quelle: Wirtschaftskammer Wien, Lehrlingsstatistik 2021

Mädchen:

1. Einzelhandel: 1.142

2. Verwaltungsassistentin: 571

3. Bürokauffrau: 535

4. Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin): 500

5. Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz: 370





Burschen:

1. Einzelhandel: 1.272

2. Elektrotechnik: 1.019

3. Installations- und Gebäudetechnik: 630

4. Mechatronik: 443

5. Koch: 436

Der Wiener Töchtertag

Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos.

Heuer findet der Aktionstag am 28. April statt. Die Anmeldung für Mädchen endet am 19. April. Am diesjährigen Wiener Töchtertag nehmen insgesamt 190 Betriebe teil. / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Stadträtin Kathrin Gaál

Tel.: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Töchtertag-Büro

Dagmar Hemmer

Tel.: 0800 22 22 10

E-Mail: office @ toechtertag.at

Internet: www.toechtertag.at