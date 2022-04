Wien Holding: Osterprogramm 2022

Wien (OTS) - Ostern kann kommen! Denn die Unternehmen der Wien Holding haben auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Angebot parat: Ostereiersuchen ist bei der Wien Holding und der Therme Wien angesagt. Auf Kinder wartet ein Osterferienspiel im Mozarthaus Vienna sowie Kinderführungen im Jüdischen Museum Wien und Haus der Musik. Eine Osterpinze zu jedem Ausstellungsticket gibt es im Kunst Haus Wien. Zahlreiche vergünstigte Veranstaltungen bietet die diesjährige Wien Ticket-Osteraktion. Die DDSG Blue Danube verwöhnt Passagier*innen hingegen mit einem Brunch am Ostermontag. Und die Wiener Stadthalle schickt alle Gäste gratis ins Haus der Musik, wenn sie während der Osterferien ein Ticket für die Eisshow „Holiday on Ice SUPERNOVA“ kaufen.

Wien Holding-Ostergewinnspiel

Bei der Wien Holding ist ab 6. April 2022 wieder täglich Ostereiersuchen angesagt. Beim Gewinnspiel „Ostern in Wien“ gibt es bis 17. April tolle Preise der Wien Holding-Unternehmen zu entdecken: Themenfahrten der DDSG Blue Danube, Tickets für den neuen Twin City Liner der Central Danube, Eintrittskarten für die Wiener Stadthalle, Museumstickets und viel mehr. Täglich mitmachen lohnt sich!

Ab 6. April unter: https://www.wienholding.at/Ostern-in-Wien-Gewinnspiel

Osterferienspiel im Mozarthaus Vienna

Am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. April 2022 findet um 14.00 Uhr im Rahmen des WIENXTRA-Kinderaktiv-Programms ein Osterferienspiel im Mozarthaus Vienna statt. Wer immer schon wissen wollte, wo und wie Mozart gelebt hat, was er den ganzen Tag getan hat und ob er auch Ostern gefeiert hat ist hier genau richtig. Am Programm stehen eine Tour durchs Museum, eine Osternest-Suche und lustiges Osterhasen basteln.

Samstag, 9. und Sonntag, 10. April 2022 um 14.00 Uhr; Dauer: 1,5 Stunden; Tickets: € 4 pro Person (Mitglieder des Kinderclubs sowie mit Kinderaktivcard: € 3,50); Anmeldungen unter Informationen unter ticket@mozarthausvienna.at oder +43-1-5121791-45. Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at

Jüdisches Museum Wien: Die Wiener Rothschilds feiern Pessach!

Im Jüdischen Museum Wien erfahren Kinder im begehbaren Museumsdepot, was Jüd*innen zu Pessach eigentlich feiern, was man essen soll, was man nicht essen darf und welche Objekte bei diesem Fest eine wichtige Rolle spielen. Dieses Wissen wird mit in die Ausstellung über die Familie Rothschild genommen. Wie haben die gefeiert? Weil wir das meiste nicht wissen, wird eine Menge Phantasie benötigt.

10., 12., 14., 17. und 18. April 2022 um 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Museum Dorotheergasse. Freier Eintritt für Kinder, Erwachsene € 6,-, gratis mit der wienXtra-Kinderactivcard. Begrenzte Teilnehmerzahl, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Tel.: +43 1 535 04 31-1537 u. -1538 oder E-Mail: tours@jmw.at. Erwachsene haben die Möglichkeit, während des Kinderprogramms Museum und Ausstellungen individuell zu erkunden. Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Kunst Haus Wien versüßt den Museumsbesuch

Am Palmsonntag, den 10. April, erhalten Besucher*innen zu ihrem Ausstellungsticket eine Osterpinze vom Kunst Haus Wien-Partner Ströck gratis dazu – so lange der Vorrat reicht. Mit der Aktion will das Museum den Besuch der neuen Ausstellung „Wenn der Wind weht“ vorösterlich versüßen.

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

Kinderführung im Haus der Musik

Im Haus der Musik finden auch am Osterwochenende die beliebten Kinderführungen durch das Klangmuseum statt. So können Kinder eine aufregende Reise in die Welt der Klänge und Musik erleben mit spannenden, witzigen und einzigartigen Stationen, während der Osterhase zu Hause die Eier versteckt. Darüber hinaus ist im Museumsshop ein Osterpackage mit Musik-Goodies -25% erhältlich.

16. und 17. April, 14.00 Uhr, Dauer: 1,5 - 2 Stunden, für Kinder von 5 – 10 Jahren. Tickets: Kinder unter 12 Jahre: € 7. Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

Wien Ticket Osteraktion 2022

Wien Ticket bietet bei seiner Osteraktion noch bis einschließlich 18. April 2022 bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf zahlreiche Veranstaltungen. Ob lustiger Kabarettabend, beeindruckendes Musical oder tolles Show-Highlight – hier wird der Osterhase garantiert fündig! Wie wäre es z.B. mit einem Musical-Besuch bei Cats oder Miss Saigon -20 Prozent?

Mehr Infos unter www.wien-ticket.at

Wiener Stadthalle: Während der Osterferien eine Reise zu den Sternen buchen

Die Suche nach dem fröhlichsten Ostergeschenk führt in die Wiener Stadthalle: Denn an den Kassen der Wiener Stadthalle gibt es ein wahres Highlight für das Osternest. Jedes im Aktionszeitraum von Freitag, 8. April bis Dienstag, 19. April 2022 gekaufte Ticket für die spektakuläre Eisshow „Holiday on Ice SUPERNOVA“ berechtigt zusätzlich zum kostenlosen Eintritt in das Haus der Musik in Wien, einlösbar bis 29. Jänner 2023.

Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, www.stadthalle.com

DDSG Blue Danube: Brunch am Ostermontag

Die DDSG bietet am Montag, den 18.04.2022, einen entspannten Brunch am Osterfeiertag auf Donauwellen. Neben der Schifffahrt und einem reichhaltigen Kulinarikangebot wird auch passende Piano-Hintergrundmusik geboten – natürlich live.

Montag, 18.04.2022; Einstieg: 10.00 Uhr, Abfahrt um 11.00 Uhr Wien/Reichsbrücke, Ankunft 14.00 Uhr; Preis: € 57,50 pro Person. Buchung und Infos: www.ddsg-blue-danube.at

Therme Wien: Vergnügliche Ostereier-Suche mit Überraschungseffekt

In den Osterferien, von Samstag, 9. April bis Montag, 18. April 2022, versteckt die Therme Wien täglich vier bunte Ostereier. Bei Schönwetter natürlich auch im Garten der Inspiration.

Auf die Finder*innen warten wohltuende Osterüberraschungen wie zum Beispiel gratis Relax! Tagesurlaube oder Massagegutscheine. Einfach das gefundene Ei am Front Desk im Foyer der THERME WIEN abgeben und Ostergeschenk ziehen!

9. April bis 18. April 2022. Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen COVID-19 Vorschriften statt.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at