Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland erweitert Management-Team

Wien (OTS) - Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland (RIV), das Immobilienmakler-Unternehmen der Raiffeisenbanken Gruppe in Ostösterreich, stellt sein Management-Team auf breitere Basis. Drei junge Mitarbeiter*innen rücken in Führungsfunktionen auf.

René Fürntrath, MA, MSc, MRICS wird Prokurist der RIV und verantwortet in Zukunft als Mitglied der Geschäftsführung neben seinen bestehenden Aufgaben als Leiter der Abteilung Bewertung und Investment das Thema „Recht“. Gemeinsam mit Geschäftsführer Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger wird Fürntrath sich auch um die strategische Weiterentwicklung der RIV kümmern. René Fürntrath ist seit Jänner 2011 bei der RIV beschäftigt, zuerst als Investmentimmobilien-Makler, danach als Senior Liegenschaftsbewerter und seit 2013 als Leiter Liegenschaftsbewertung & Investment. Fürntrath ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Er studierte Immobilienmanagement und Bewertung an der TU Wien und Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Fachhochschule Burgenland. Seit 2016 ist der gebürtige Steirer (Jahrgang 1982) auch Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors Qualifiziertes Mitglied/Assessor /Counsellor (MRICS).

Helena Krieger, MSc, wird neue Leiterin der Abteilung Controlling & Verrechnung. Die 32-jährige Wienerin studierte Wirtschaftspädagogik und Volkswirtschaftslehre an der WU Wien, wo sie auch ehrenamtlich als Mentorin tätig war. Parallel zum Studium absolvierte sie eine Ausbildung zur Treuhandassistentin. Nach langjähriger Tätigkeiten in Steuerberatungskanzleien startet sie im März 2021 bei der RIV als Controllerin.

Ing. Samuel Krivic zeichnet ab sofort als Prokurist hauptverantwortlich für das RIV-Tochterunternehmen Immonow Services GmbH, das sich mit der Entwicklung und dem Betrieb der Raiffeisen Immobilien Software beschäftigt. Zusätzlich übernimmt er die Leitung der Abteilung Betriebsmanagement & IT in der RIV. Der 32-jährige Wiener absolvierte eine Ausbildung zum Informationstechniker (Internet und Medientechnik) und ist zertifizierter Projektmanager. Seine Laufbahn bei der RIV startete er 2017, 2019 wurde er Business Manager bei Immonow die er nun als Prokurist leiten wird.

Anlass für die Neuaufstellung ist das Ausscheiden von Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung Mag. Michael Mack, der die RIV per 31.3.2022 verlässt um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

„ Ich bin sehr froh und stolz, dass es uns gelungen ist die frei gewordenen Aufgaben zur Gänze mit bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besetzen. Denn das zeigt, dass wir personell und strategisch bestens aufgestellt sind, um alle Herausforderungen der Zukunft gut zu meistern.“, sagt Geschäftsführer Peter Weinberger. „Bei Michael Mack möchte ich mich sehr herzlich für die großartige Zusammenarbeit bedanken und ihm für die neue Aufgabe alles Gute wünschen. “

Die Leitung der Makler-Teams in NÖ, Wien und dem Burgenland obliegt unverändert den Teamleiter*innen Prok. Martina Jankoschek und Prok. Peter Brandstetter. Leiterin der Abteilung Marketing & PR ist wie schon bisher Mag. Anita Köninger.

