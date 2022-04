Merkur Versicherung schließt Erwerb der Anteile an der Nürnberger Versicherung Österreich erfolgreich ab

Graz (OTS) - Nach behördlicher Zustimmung geht der Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Nürnberger Versicherung AG Österreich durch die Grazer Merkur Versicherung AG geplant über die Bühne und ist offiziell abgeschlossen. Der Standort in Salzburg bleibt samt Mitarbeitern erhalten und wird zum Lebensversicherungs-Hub innerhalb der Merkur Gruppe entwickelt. Die Garanta Versicherungs-AG Österreich wird enger Kooperationspartner.

Mit Vorliegen der behördlichen Genehmigung geht der Kauf der Nürnberger Versicherung Österreich erfolgreich zu Ende. „Das ist ein historischer Moment in unserer Unternehmensgeschichte. Mit diesem Meilenstein verbinden sich nicht nur Erfahrung und Expertise, sondern vor allem Gemeinsamkeiten und Stärken, die zusammen viel bewirken: und zwar einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden und Partner“, erklärt Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.

Mehrwert für Kunden und Partner

Die Nürnberger Versicherung Österreich, die das Jahr 2021 mit einem Prämienvolumen in der Höhe von 110 Millionen Euro abgeschlossen hat, zeichnet sich durch langjährige Expertise und Erfahrung im Lebensversicherungsbereich aus. Der Standort in Salzburg mit seinen 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird übernommen und soll innerhalb der Merkur Gruppe zum Lebensversicherungs-Hub ausgebaut werden. Mit dem dazugewonnen Know-how, vor allem im Bereich der privaten Alters- und Risikovorsorge, stellt die Merkur Versicherung nicht nur die strategischen Weichen für die Zukunft, sondern betont den ganzheitlichen Blick, als Personenversicherung die erste Wahl bei der Absicherung Mensch zu sein.

„Mit der Übernahme der Nürnberger Versicherung Österreich ergänzen wir als Merkur Versicherung das letzte fehlende Puzzleteil, um unsere Position im Bereich der Personenversicherung weiter auszubauen. Wir werden das Beste aus beiden Welten zusammenführen, damit ein Maximum an Convenience für alle spürbar wird“, so Ingo Hofmann. Es wird mit großem Tempo an der Integration der Nürnberger Versicherung Österreich in die Merkur Gruppe gearbeitet. Für bisherige Kunden und Partner der Nürnberger Versicherung Österreich bedeutet dies unmittelbar keine Änderungen.

Partnerschaft mit der Garanta Versicherungs-AG Österreich

Die Garanta Versicherungs-AG Österreich ist nicht Teil des Erwerbs durch die Merkur Versicherung, sondern verbleibt im Konzernverbund der Nürnberger Deutschland. Als Spezialist für individuelle Versicherungslösungen im Bereich der Kfz-, Schaden- und Haftpflichtversicherungen am Standort in Salzburg wird die Garanta Versicherungs-AG Österreich künftig enger Kooperationspartner der Merkur Gruppe sein.

