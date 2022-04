„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Heinz Fischer und Ulrich Seidl am 5. April in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann melden sich am Dienstag, dem 5. April 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 gut erholt zurück – mit innovativen Fernseh-Formaten. Überraschende Gastauftritte von TV-Kolleginnen und -Kollegen sind in einer neuen Folge des „ORF Showservice“ garantiert. Weniger überraschend, aber umso ehrenvoller sind dann die Auftritte zweier wahrer Legenden: Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und Kult-Regisseur Ulrich Seidl sind zu Gast im „Willkommen Österreich“-Studio. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ weiter mit einer neuen Folge „Science Busters“: Martin Puntigam, Florian Freistetter und Helmut Jungwirth springen in eine „Wissenschaftliche H-Arschbombe“. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Kein Geringerer als Ex-Bundespräsident Heinz Fischer beehrt das „Willkommen Österreich“-Studio. Neben seinen profunden Ansichten zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen wird das ehemalige Staatsoberhaupt hoffentlich auch verraten, wie er die langjährigen Parodien von Grissemann gefunden hat und sich womöglich sogar ein herzhaftes „Guten Morgen!“ entlocken lassen.

Neben einem der beliebtesten heimischen Politiker der vergangenen Jahrzehnte nimmt dann einer der erfolgreichsten Regisseure der österreichischen Filmgeschichte Platz. Ulrich Seidl hat sich mit seinem unverwechselbaren Stil und Kult-Filmen wie „Hundstage“ einen internationalen Namen gemacht. In „Willkommen Österreich“ spricht Seidl über seinen neuesten Film „Rimini“, in dem er den ehemaligen Schlagerstar Richie Bravo porträtiert.

Auch Maschek reden über einen neuen Film (drüber) und das St. Marx Orchester sorgt ein letztes Mal für präsidiale Stimmung im Studio, bevor die Studio-Stammband Russkaja nach ihrer USA-Tour den Weg zurück ins Studio findet.

Neue Folgen: „Science Busters – Wissenschaftliche H-Arschbombe“ um 23.00 Uhr

Die „Science Busters“ ziehen in dieser Folge die Beine an und springen an der Uni Graz eine „Wissenschaftliche H-Arschbombe“. Wasserstoff ist am Beginn des Universums gestanden und Wasserstoff ist die Zukunft – behaupten zumindest manche. Kabarettist Martin Puntigam, Dr. Florian Freistetter (Astronomie), Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz) und sein Azubi-Bombenentschärferhund Woody geben Stoff und erarbeiten:

Hat der Klimawandel eine Lieblingsfarbe? Und wie baut man eine Wasserstoffbombe to go? Außerdem gibt es ein Wasserstoff-Spezial:

Woody erzählt den naturwissenschaftlichen Witz der Woche.

Zur Einstimmung auf die neue Staffel gibt es für Fans des Wissenschaftskabaretts viele weitere Folgen der Science Busters auch auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at