Anna Prosen: Chair für junge Projektmanager*innen

Wien (OTS) - Anna Prosen (26), übernimmt den Vorsitz der pma young crew, der Community für junge Projektmanager*innen in Österreich.

Die pma young crew ist Plattform und Community für junge Projektmanager*innen bis 35 Jahre. „Wir geben Support für den Karrierestart, organisieren Workshops und geben Einblick in den Berufsalltag bei österreichischen und internationalen Unternehmen. Dabei können junge Projektmanager*innen ihr Know How vertiefen und gleichzeitig Spaß haben", sagt Anna Prosen. Die Projektmanagerin ist seit 2017 in der pma young crew engagiert. „Besonders am Anfang einer PM-Karriere ist es von Vorteil, ein breites Netzwerk zu knüpfen.“

Anna Prosen arbeitet im ÖBB-Business Competence Center als Projektmanagerin für IT-, Change- und Konzernprojekte. Die gebürtige Kärntnerin hat bereits während ihres Studiums in Wien Berufserfahrung unter anderem in der Automotivebranche gesammelt. Anna Prosen ist Certified Project Manager nach IPMA® Level D und bereitet sich derzeit auf die IPMA® Level C Zertifizierung vor, um die inzwischen gesammelte Projekterfahrung zu belegen und zu reflektieren.

pma young crew

Die pma young crew ist das Netzwerk für junge Projektmanager*innen bis 35 Jahre in Österreich und unterstützt Berufseinsteiger*innen beim Karrierestart mit speziellen Angeboten und Events. pma.at/de/ueber-uns/young-crew

Projekt Management Austria (pma) ist mit rund 1.300 Mitgliedern die größte österreichische Projektmanagement-Vereinigung. Ziel von pma ist die Qualitätssicherung von Projektmanagement und die Anerkennung sowie Weiterentwicklung des Berufsbilds "Projektmanager*in". pma ist offizielle IPMA® Zertifizierungsstelle für Projektmanager*innen. Als aktives Mitglied der weltweit agierenden International Project Management Association (IPMA®) ist pma international vernetzt. www.pma.at

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Wegscheider, Agentur com_unit

susanne.wegscheider @ comunit.at

Mobil 0664 280 16 18

www.comunit.at