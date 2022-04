Österreichische Gesundheitskasse startet Impfaktion in Wien

Jetzt FSME und MMR in den ÖGK Gesundheitszentren impfen

Wien (OTS) - Frühling ist auch Zecken-Zeit: Daher sollte man unbedingt seinen Impfstatus kontrollieren und die FSME-Impfung („Zeckenimpfung“) rechtzeitig auffrischen. Zusätzlich lohnt es sich zu überprüfen, ob eine Mumps-Masern-Röteln (MMR)-Impfung vorhanden ist. Beide Impfungen können ab Montag, den 04.04.2022, unkompliziert in den vier ÖGK-Gesundheitszentren in Wien nachgeholt werden. Der FSME-Impfstoff muss in das Gesundheitszentrum mitgebracht werden. Der MMR-Impfstoff ist vorrätig. Für beide Impfungen wird kein Impfhonorar verlangt.

Erwachsene und Kinder ab dem 10. Geburtstag werden in den ÖGK-Gesundheitszentren Landstraße, Mariahilf, Favoriten und Floridsdorf von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 14.00 Uhr und am Freitag von 08.00 bis 13.00 Uhr ohne Voranmeldung geimpft.

Kinder zwischen dem 1. Geburtstag und dem 10. Geburtstag können nach telefonischer Voranmeldung in den Kinder-Ambulanzen der Gesundheitszentren Favoriten und Floridsdorf geimpft werden.

Anmeldung:

Gesundheitszentrum Favoriten Kinder-Ambulanz: Tel.: 05 0766-114125

Gesundheitszentrum Floridsdorf Kinder-Ambulanz: Tel.: 05 0766-1140224

Für die Impfung von Säuglingen vor dem 1. Geburtstag wenden Sie sich bitte an die behandelnde Kinderärztin bzw. den behandelnden Kinderarzt.

Bitte bringen Sie folgendes zur Impfung mit: E-Card, Impfpass, FSME-Impfstoff und FFP2-Maske bzw. Mund-Nasen-Schutz für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.

Weitere Informationen und die Adressen der Gesundheitszentren finden Sie unter www.gesundheitskasse.at

Zusätzlich gibt es eine gemeinsame Impfaktion mit der Stadt Wien, bei der u.a. auch gegen HPV geimpft wird. Alle Informationen dazu gibt es auf www.impfservice.wien

