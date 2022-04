Mit dem Osterhasen zu Holiday on Ice SUPERNOVA und in das Haus der Musik

In der Wiener Stadthalle Tickets für die beliebteste Eisshow der Welt kaufen und sich über einen kostenlosen Eintritt in das Haus der Musik freuen

Wien (OTS) - Die Suche nach dem fröhlichsten Ostergeschenk führt in die Wiener Stadthalle: Denn an den Kassen der Wiener Stadthalle gibt es ein wahres Highlight für das Osternest. Jedes im Aktionszeitraum von Freitag, 8. April bis Dienstag, 19. April gekaufte Ticket für die spektakuläre Eisshow Holiday on Ice SUPERNOVA berechtigt zusätzlich zum kostenlosen Eintritt in das Klangmuseum Haus der Musik in Wien, einlösbar bis 29. Jänner 2023.

Rasante Reise zu den Sternen

Leise und laute Töne, beliebte Hits und romantische Klänge – ein mitreißendes Musikkonzept ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Holiday on Ice-Show. Bewegende Musikstücke tragen das Publikum durch die berührenden Szenen der faszinierenden Geschichte. Holiday on Ice SUPERNOVA kommt von 18.01. bis 29.01.2023 in die Wiener Stadthalle und nimmt das Publikum mit auf eine rasante Reise zu den Sternen – weit hinaus über alle irdischen Grenzen zu den Bewohner*innen fremder Welten. Im Zentrum der Geschichte stehen Liebe, Freundschaft und Akzeptanz. Eiskunstlauf der Spitzenklasse, modernste Special Effects, atemberaubende Akrobatik und extravagante Kostüme machen den Besuch von SUPERNOVA zu einem einmaligen Erlebnis.



„Bei Holiday on Ice geht die Reise erstmals ins Weltall. SUPERNOVA ist ein Gesamtkunstwerk, das den Eiskunstläufer*innen, den Akrobat*innen und der gesamten Crew bei jeder Vorstellung in der Wiener Stadthalle von Neuem Höchstleistungen abverlangt,“ betonen Matthäus Zelenka und Carola Lindenbauer, die beiden Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Haus der Musik – Erlebnismuseum im Herzen Wiens

Jedes im Aktionszeitraum an den Kassen der Wiener Stadthalle gekaufte Ticket für Holiday on Ice SUPERNOVA garantiert zudem ein weiteres Erlebnis: Es berechtigt zum einmaligen kostenlosen Eintritt in das Haus der Musik. Das Haus der Musik im ersten Wiener Bezirk ist eine Erlebniswelt, die überraschende Zugänge zur Musik vermittelt und sich als Ort lebendiger Auseinandersetzung mit der Geschichte und Tradition der Wiener Musik versteht. Nähere Informationen zum Haus der Musik unter: www.hdm.at



Holiday on Ice SUPERNOVA von 18.01. bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com , Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at und www.oeticket.com



Öffnungszeiten der Kassen der Wiener Stadthalle: Montag bis Freitag - wenn Werktag - jeweils von 10 bis 18 Uhr. Bei Veranstaltungen mit Vorverkauf sind die Kassen – auch Samstag, Sonntag und Feiertag – ab eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn bis ca. 15 Minuten nach Beginn der Vorstellung für geöffnet.



Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.



