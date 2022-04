Einladung zur tschuttissage 2022: Die Kick-Off-Veranstaltung zum neuen tschutti heftli

Die BFI Wien Tochter Job-TransFair ermöglicht wieder Fußballpickerl-Sammeln mit sozialem Mehrwert. Am 14. April wird im Wiener Ehrbar-Saal die neue tschutti-Saison eingeläutet.

Wien (OTS) - Der Gründonnerstag dreht sich ab 16:30 Uhr ganz um Frauenfußball en gros und das tschutti heftli 2022 im Speziellen: Im Rahmen der tschuttissage am 14. April wollen wir das Fußballpickerl-Sammelalbum mit künstlerischem Anspruch in den Mittelpunkt rücken und mit allen Interessierten unsere Vorfreude auf die diesjährige Frauenfußball-EM und unser Sammel-Kleinod im handlichen A4-Format teilen. Denn seit 1. April heißt es wieder: Sammeln, tauschen, kleben und dabei Gutes tun. Und erstmalig ist das tschutti heftli komplett in Frauenhand: So finden die Teams der Frauenfußball-EM in England, dem Mutterland des Fußballs, Einzug ins Sammelalbum.

Der „FAIRkauf“ des Heftlis und der Pickerl aus der Schweiz werden wie gewohnt vom Wiener gemeinnützigen Unternehmen Job-TransFair, einer Tochter des BFI Wien, organisiert. Das gesamte Vertriebsteam besteht aus am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen, die auf diesem Weg wertvolle Berufspraxis und bessere Chancen auf einen passenden Job erlangen. Zudem gehen 10 Cent pro Packerl an das Bildungsprojekt „Kicken ohne Grenzen“ für die Ausrichtung des Girls Cup.

Ein buntes Programm mit Herz statt Kommerz

Die tschuttissage ist der feierliche Kick-Off zum großen Sammeln. Zur Vorstellung der neuen tschutti-Produkte kommen Persönlichkeiten aus Sport, Kunst und Politik, moderiert von der bekannten Fernsehmoderatorin Eser Akbaba. Ein buntes Programm mit musikalischen Einlagen von Sibylle Kefer stellt unter anderem die Menschen hinter dem tschutti heftli vor. Und das Team von Job-TransFair freut sich alle Interessierten zu der kostenlosen Veranstaltung einzuladen!

Es erwarten Sie u.a.

Österreichische Fußballspielerinnen

Oliver Prudlo (stv. Vorsitzender der Spielergewerkschaft Vereinigung der Fußballer)

Winfried Göschl (stv. Landesgeschäftsführer des AMS Wien)

Die österreichische tschutti-Künstlerin Judith Strieder

Silvan Glanzmann (Präsident und Projektleiter Verein tschutti heftli)



Neben Videobotschaften aus der österreichischen Künstlerszene kann man auch vor Ort herausfinden, was es mit „Kick it like Rosi“ auf sich hat. Nach der tschutti-tschälländsch geht es zum gemütlichen Ausklang gleich ums Eck in unseren Social-Concept-Store SCHÖN&GUT in der Preßgasse 28, 1040 Wien.

Melden Sie sich gleich hier zur tschuttissage an!

Das tschutti heftli will neben klassischen Fußballfans und kunstaffinen Menschen – die Bilder sind wie immer von zahlreichen internationalen Künstlern gestaltet – auch jene ansprechen, die soziale oder nachhaltige Aspekte bei ihren Kaufentscheidungen einbeziehen. Um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu leisten, produzierte tschutti dieses Jahr wieder so lokal wie möglich. Es wurden ausschließlich Substanzen verwendet, die sicher in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Alle tschutti-Produkte gibt es im SCHÖN&GUT, dem Social-Concept-Store von Job-TransFair, im Onlineshop und bei den tschutti heftli FAIRtriebspartnern.

