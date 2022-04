„Deutsch lernen: Erste Schritte in Österreich“ – neuer täglicher ÖIF-Onlinekurs für ukrainische Vertriebene

Vokabeln, Phrasen und Orientierungswissen für erste Schritte in Österreich: Neuer täglicher ÖIF-Online-Deutschkurs mit Dolmetscher/innen für Vertriebene aus der Ukraine

Wien (OTS) - Wie begrüßt man sich in Österreich? Wie stelle ich mich vor? Wie frage ich nach dem Weg? Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Wie lange haben die Geschäfte geöffnet? Wo finde ich die nächste Apotheke? Diese Fragen und viele weitere beantwortet ab sofort der neue Online-Kurs des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) „Deutsch lernen: Erste Schritte in Österreich“ für ukrainische Vertriebene. Das alltags- und praxisorientierte Kursangebot mit grundlegenden Wortschatz- und Sprechübungen wird von Deutsch-Trainerinnen und -Trainern gemeinsam mit Ukrainisch-Dolmetscherinnen und Dolmetschern durchgeführt. Der Kurs auf Einsteiger/innen-Niveau findet täglich um 11 Uhr statt und kann einfach via Computer oder Handy besucht werden. Termine und Themen der nächsten Online-Deutschkurse finden Sie unter www.integrationsfonds.at/onlinekurse.

Tägliches Angebot: Erste Begriffe und Phrasen für alltägliche Situationen

Barbara Stadlbauer, Leiterin des Sprachbereichs im ÖIF: „Das neue Kursangebot soll ukrainischen Vertriebenen erste Anknüpfungspunkte zur deutschen Sprache bieten und unkompliziert wichtige Begriffe und Phrasen für alltägliche Situationen vermitteln. Der tägliche Kurs bietet auch Informationen zu Integrationsangeboten und Orientierungswissen, um sich in Österreich möglichst gut zurechtzufinden.“

Im Fokus der interaktiv gestalteten Online-Deutschkurse steht Konversation: Alltägliche Themen wie „Unterwegs in Österreich“, „Nach dem Weg fragen“, „Über sich sprechen: Vorstellen, Alter, Wohnort, Sprachen und Beruf“, „Hobbies und Freizeit“ und „Einkaufen“ werden gemeinsam erörtert. Die jeweils einstündigen Kurse werden von qualifizierten Trainerinnen und Trainern gemeinsam mit Ukrainisch-Dolmetscherinnen und Dolmetschern abgehalten. Dieses kostenlose Angebot kann auch ergänzend und vorbereitend zu regulären Deutschkursen an einem Kursinstitut besucht werden. Zahlreiche weitere Online-Deutschlernangebote des ÖIF mit Onlineübungen, Arbeitsblättern, Hörübungen, Lernpodcasts und Videos unterstützen Deutschlernende unterschiedlicher Sprachniveaus beim Lernen von Zuhause aus und stehen unter www.sprachportal.at zur Verfügung.

Deutschkursplätze für Ukrainer/innen in ganz Österreich

An mehr als 80 Kursstandorten in ganz Österreich stellt der ÖIF Deutschkurse mit staatlich anerkannten Zertifikaten auf den Sprachniveaustufen A1-C1 kostenlos zur Verfügung. Gemeinsam mit der Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater Bildungseinrichtungen (BABE) werden Maßnahmen getroffen, um zusätzliche Kursplätze für ukrainische Vertriebene zu schaffen und die kursbegleitende Kinderbetreuung auszubauen. Die Terminvereinbarung zur Deutschkursberatung in allen ÖIF-Integrationszentren ist für Ukrainerinnen und Ukrainer an der Hotline +43 1 715 10 51 – 120 möglich. Auch im Ankunftszentrum im Austria Center Vienna können sich Vertriebene aus der Ukraine am ÖIF-Infostand über Deutschkurse und weitere Integrationskurse informieren.

Informationsangebot zur Unterstützung von ukrainischen Vertriebenen

Für Anfragen zur ersten Orientierung in Österreich stehen die ÖIF-Ukraine-Hotline sowie der WhatsApp-Info-Service des ÖIF unter der Telefonnummer +43 1 715 10 51 – 120 zur Verfügung. Auch der Viber-Info-Service ist zu den gleichen Zeiten unter der Nummer +43 676 843 960 108 erreichbar. Es werden Fragen zu Deutschkursen, Wohnen, Berufseinstieg, Anerkennung von Qualifikationen, Behördenwegen sowie zu Schulsystem und Bildungsmöglichkeiten beantwortet. Alle Angebote des ÖIF für vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer finden Sie unter www.integrationsfonds.at/ukraine.

Ausbau der ÖIF-Online-Angebote: Corona-Sprechstunden mit ukrainischer Dolmetschung

In eigenen Corona-Sprechstunden informieren Expertinnen und Experten vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer über die Corona-Schutzimpfung, Quarantäneregeln, Testangebote und derzeit geltende Sicherheitsmaßnahmen. Zu Gast in den Online-Sprechstunden sind Ärztinnen und Ärzte sowie Juristinnen und Juristen, um offene Fragen der Teilnehmenden zu geltenden Corona-Regeln in Österreich zu beantworten. Die Sprechstunden mit ukrainischer Dolmetschung werden vorerst zweimal wöchentlich angeboten. Die nächsten Termine sind unter www.integrationsfonds.at/onlinekurse abrufbar.

